UTA Arad, probleme mari înaintea meciului cu FC Argeș: „E greu de anticipat ce ar putea să mai inventeze Mihalcea”

UTA Arad se confruntă cu o criză de efectiv înaintea meciului de sâmbătă, de la ora 18:00, cu FC Argeș, Adrian Mihalcea având la dispoziție un singur fundaș central apt.

După victoria cu CFR Cluj, arădenii i-au pierdut pe căpitanul Alexandru Benga și pe Dmytro Pospielov, ambii suspendați după ce au ajuns la patru cartonașe galbene. Ucraineanul revenise pe teren în urmă cu doar trei etape, după o accidentare de lungă durată.

Problemele medicale sunt numeroase: Răzvan Oaidă, Alexi Pitu și Richard Odada au fost operați și, cel mai probabil, nu vor mai juca în acest sezon. Andrei Dorobanțu, accidentat la umărul drept în meciul naționalei U21 cu Finlanda, va lipsi o perioadă îndelungată. Andrea Padula nu este complet refăcut, Robert Bădescu are probleme musculare, iar Din Alomerovic este incert din cauza unei răceli.

În partida cu CFR Cluj, Mihalcea a recurs la improvizații, folosindu-l pe Antoni Ivanov ca fundaș stânga și pe Peter Ouaneh în banda dreaptă. Pentru duelul cu FC Argeș, Ouaneh ar urma să revină în centrul defensivei, iar Gueulette este o variantă pentru banda dreaptă.

Dacă se va recupera la timp, Bădescu ar putea face pereche cu Ouaneh, în timp ce postul de fundaș stânga depinde de disponibilitatea lui Alomerovic sau Bădescu.

„N-am mai avut niciodată atâtea probleme de lot. Chiar nu se știe, în acest moment, cum ar putea arăta linia defensivă. Bine că am câștigat cu CFR, băieții au mai pus ceva la moral. (…) Cu FC Argeș chiar e greu de anticipat ce ar putea să mai inventeze Mihalcea. Să sperăm că va fi la fel de inspirat ca la meciul cu CFR Cluj”, a declarat o sursă din cadrul clubului, potrivit gsp.ro.

După 12 etape din Superligă, UTA ocupă locul 10, cu 15 puncte, la trei puncte de FCSB, ultima echipă aflată pe o poziție de play-off.