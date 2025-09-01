Va fi reintrodus impozitul pe cifra de afaceri pentru multinaționale / Ce amendamente PSD au fost acceptate la pachetul fiscal 2

PSD și USR au depus o serie de amendamente pentru proiectele din pachetul 2 de măsuri fiscale pentru care Guvernul Bolojan să-și asume răspunderea, luni seară. Unul dintre principalele amendamentele propuse de PSD şi acceptat deja în şedinţa Coaliţiei este reintroducerea impozitului de 1% pentru companiile cu cifra de afaceri de peste 50 de milioane euro (IMCA). Un alt amendament este menținerea taxei pe afiliați, propusă de Guvern să înlocuiască IMCA. PSD mai propune un impozit special pentru locuințele şi mașinile cu valoare mare.

„Până acum, a fost acceptat amendamentul nostrum privind păstrarea impozitului de 1% pentru multinaționale. Acest amendament a fost aprobat, cee ace e un lucru bun, nu trebuia abrogate”, a spus liderul PSD, Sorin Grindeanu, înaintea ședinței cu parlamentarii și liderii partidului.

Guvernul a introdus în ianuarie 2024 impozitul minim pe cifra de afaceri a companiilor mari, care au afaceri de peste 50 milioane euro.

Amendamentele propuse de PSD, în ședința coaliției care a avut loc luni:

Eliminarea prevederii privind abrogarea IMCA. Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat companiilor care au cifra de afaceri de peste 50 milioane de euro este o formă de protecție a veniturilor fiscale astfel încât statul să încaseze din impozitul pe profit nu mai puțin de 1% din cifra de afaceri a acestora. PSD consideră inoportună renunțarea la venituri fiscale certe care au un impact de 1,2 miliarde lei.

Menținerea taxei pe afiliați, propusă de Guvern să înlocuiască IMCA, cu extinderea acesteia. PSD consideră că este necesar ca regimul de nedeductibilitate al cheltuielilor administrative externe să cuprindă toate entitățile nerezidente fiscal în România deoarece multe din cheltuielile prin care companiile externalizează veniturile obtinute în România în scopul diminuarii bazei impozabile se realizeaza către entități nerezideente terțe.

Impozit special pe locuințe și mașini de valoare mare. În cazul clădirilor rezidențiale, PSD propune aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea impozabilă a clădirii, comunicată de către organul fiscal local, și plafonul de 2.500.000 lei. În cazul autoturismelor, PSD propune aplicarea unei cote de 0,9% asupra diferenței dintre valoarea de achiziție a autoturismului și plafonul de 375.000 lei

Scutirea de la plata contribuției de sănătate (CASS) a părintelui aflat în concediu de creștere a copilului.

Reintroducerea scutirii de CASS pentru veteranii de război, invalizii de război şi văduvele de război.

Introducerea obligației de plată a CASS pentru refugiații ucraineni, migranții și apatrizii, pentru toate sumele acordate de statul român.

Amendamentele USR

Eliminarea obligației pentru firme de a face conversia împrumuturilor în capital social. Această măsură riscă să blocheze finanțarea start-up-urilor românești și să alunge investițiile, arată USR.

Definirea rolului unor comisii de contestații în procesul de selecție a membrilor CA, deci la OUG 109/2011. Trebuie ca în cazul în care unii candidați sunt eliminați pe nedrept sau alții sunt admiși, deși nu îndeplinesc criteriile (de vechime într-un domeniu de activitate, de exemplu), să existe o cale de contestație înainte de a ajunge în instanță, unde procesele pot dura ani de zile.

Pentru autorități autonome (ASF, ANRE, ANCOM), limitarea prin lege a dreptului de a-și oferi bonusuri și prime doar dacă îndeplinesc criteriile de performanță și doar atunci când deficitul bugetar va fi de sub 3%. Acum, legea nu prevede nimic, așa că și-au dat prime nesimțite chiar în anul falimentelor firmelor de asigurări. Propunerea din pachetul 2 e ca bonusurile să fie limitate la 2 salarii de ministru/an, adică 26.000 de lei, dar chiar și așa dacă nu sunt performante, iar România e în deficit excesiv, primele și bonusurile trebuie drastic limitate.

⁠Eliminarea asimilaților magistraților din lista celor care primesc pensiile magistraților. Azi nu doar magistrații, ci și niște funcționari publici valoroși, dar care totuși nu sunt magistrați, au aceleași drepturi. CCR s-a mai exprimat pe acest subiect și modificarea aceasta ar trece de CCR.

⁠Alocarea de bani pentru investigațiile necesare monitorizării diabetului, AVC-urilor, a sarcinilor, dar și câtorva boli rare.

Luni, de la ora 19.00, premierul Ilie Bolojan va ajunge în fața Parlamentului, pentru a-și asuma răspunderea pentru cinci proiecte de lege din Pachetul 2 de măsuri fiscale.