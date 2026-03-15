„Vacanțe de vis” transformate în coșmar. Turiștii calculează costurile războiului din Iran

Războiul SUA-Israel împotriva Iranului dă peste cap vacanțele turiștilor. Odată cu devierea zborurilor și creşterea preţurilor petrolului, s-au majorat și preţurile biletelor de avion, determinând anularea planurilor de vacanţă pentru mii de turişti, relatează Reuters.

Natasha Earle, contabilă din orașul izolat Dardanup din vestul Australiei, spune că familia sa resimte dificultățile financiare cauzate de războiul dintre SUA și Israel cu Iranul.

Vacanţa „unică” a familiei în Europa, planificată pentru cinci săptămâni şi rezervată încă din luna mai a anului trecut, a fost dată peste cap din cauza conflictului.

Călătoria, care includea Londra, Paris, Berlin, Viena şi Roma, trebuia să fie realizată cu Emirates, însă familia a fost nevoită să îşi modifice traseul pentru a evita perturbările provocate de dronele şi rachetele din Orientul Mijlociu. Costurile suplimentare sunt estimate la circa 7.000 de dolari americani.

„Am cheltuit zeci de mii de dolari pentru această vacanţă. Ar trebui să primim înapoi cel puţin jumătate din bani de la Emirates”, a declarat Earle.

Cea mai mare perturbare de la pandemie

Conflictul, ajuns în a treia săptămână, produce cea mai mare perturbare a transportului aerian global de la pandemie încoace. Atacurile cu drone şi rachete au determinat închiderea unei mari părţi a spaţiului aerian din Orientul Mijlociu, provocând zeci de mii de anulări şi modificări de zboruri în întreaga lume.

Orientul Mijlociu reprezintă un nod major al transportului aerian global, iar companiile Emirates, Qatar Airways şi Etihad Airways transportă în mod normal peste jumătate dintre pasagerii care călătoresc între Europa şi Australia, Noua Zeelandă sau insulele Pacificului, potrivit datelor Cirium.

Turismul din Orientul Mijlociu, evaluat la aproximativ 367 de miliarde de dolari anual, este puternic afectat.

Coșmarul financiar

Jacob Brown, un neozeelandez care locuieşte în Doha, a fost nevoit să traverseze deşertul până în Arabia Saudită pentru a ajunge la Riad şi a lua un zbor spre Londra, după ce cursa sa Qatar Airways către Noua Zeelandă a fost anulată. O călătorie care ar fi trebuit să dureze mai puţin de 24 de ore s-a prelungit pe parcursul mai multor zile.

„A fost destul de stresant să zbor din Riad, mai ales că în acea dimineaţă au fost interceptate câteva rachete la sud de capitală”, a spus el.

Pentru mulţi turişti, vacanţele planificate de mult timp s-au transformat într-un coşmar financiar. Australiana Kellee Smith, care îşi organizase o „vacanţă de vis” în Europa împreună cu soţul şi cei doi copii, spune că a pierdut deja aproximativ 4.000 de dolari.

„Am avut multe nopţi nedormite, stresată că îmi voi pierde vacanţa de vis şi toţi banii plătiţi”, a declarat ea.

Smith a obţinut zboruri alternative prin Asia, cu Cathay Pacific şi Qantas, evitând Orientul Mijlociu, şi aşteaptă o rambursare de aproape 3.000 de dolari de la Emirates.

Războiul a redus şi mai mult coridorul aerian deja limitat pentru zborurile pe distanţe lungi între Europa şi Asia, ceea ce a dus la creşterea puternică a preţurilor biletelor.

Pe măsură ce conflictul zguduie afacerile din întreaga lume și duce la creșterea prețurilor petrolului, îngrijorările legate de costurile și aprovizionarea cu combustibil pentru avioane apasă și asupra companiilor aeriene. Unele au majorat suprataxele pentru combustibil, iar altele, precum Air New Zealand, au redus numărul zborurilor.