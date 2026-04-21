Vacanțe în străinătate, fără griji? Ia-ți din Home’Bank asigurarea de călătorie ING Travel Protect

Îți faci bagajele și îți aduci aminte că mai trebuie un încărcător. Și jucăria preferată a celui mic. Și cartea aceea, pe care ai tot amânat-o. Și ești gata să pleci. Câteva click-uri mai târziu ai și o asigurare de călătorie, 100% online care poate deveni activă în două ore. Ca să vă bucurați pe deplin de vacanță.

ING Travel Protect – digital, rapid și fără birocrație

ING Bank România anunță lansarea unei noi soluții digitale dedicate celor care călătoresc în afara țării: ING Travel Protect, o asigurare de călătorie disponibilă direct în aplicația Home’Bank, realizată în parteneriat cu Allianz-Țiriac. Produsul vine ca răspuns la nevoia tot mai mare de flexibilitate și rapiditate în organizarea călătoriilor, oferind utilizatorilor posibilitatea de a pleca la drum fără griji.

Noua asigurare ING Travel Protect poate fi configurată în doar câteva minute, direct de pe telefonul mobil. Procesul este simplu și intuitiv, permițând personalizarea poliței în funcție de destinație, perioada călătoriei și scopul deplasării — fie că este vorba despre vacanță, studii sau muncă. În plus, un avantaj important este rapiditatea activării: polița poate deveni valabilă în aproximativ două ore de la finalizarea configurării.

Soluția reflectă modul în care utilizatorii moderni își planifică deplasările: digital, rapid și fără birocrație. Prin integrarea în aplicația Home’Bank, clienții au acces la asigurare în același ecosistem în care își gestionează deja finanțele, eliminând necesitatea unor pași suplimentari sau a interacțiunilor fizice.

Flexibilitate, rapiditate, direct în Home’Bank

Un alt element distinctiv al ING Travel Protect este flexibilitatea extinsă. Poți încheia asigurări nu doar pentru tine, ci și pentru persoanele apropiate, indiferent dacă acestea sunt sau nu clienți ING. Pentru emiterea poliței sunt necesare doar datele de bază, precum numele și CNP-ul, ceea ce simplifică semnificativ procesul. Așa îi asiguri și pe bunici și pe verișori, dacă e cazul.

Rezolvi rapid una dintre grijile importante ale unei călătorii: protecția financiară în cazul unor situații neprevăzute, de la urgențe medicale până la bagaje pierdute sau documente dispărute. Astfel, te poți concentra pe ceea ce contează cel mai mult pentru tine: organizarea experiențelor și toate detaliile care fac excursia memorabilă.

Ofertă limitată de lansare ING Travel Protect

ING Travel Protect include implicit o reducere de grup de 10% pentru 2–10 persoane, ceea ce o face potrivită pentru familii, cupluri sau prieteni care pleacă împreună.

În plus, ING are în derulare o ofertă dedicată de lansare, disponibilă doar până la 30 iunie: pentru fiecare a treia persoană din grup, clienții vor primi înapoi contravaloarea asigurării (direct în cont, în luna următoare achiziției). Detaliile ofertei pot fi regăsite aici.

Roxana Cristea – ING Bank

„Într-un context în care costurile serviciilor medicale din străinătate sunt mai ridicate, iar situațiile neprevăzute pot afecta semnificativ bugetele călătorilor, ING Travel Protect oferă o soluție rapidă și accesibilă pentru a călători cu mai multă siguranță. Produsul acoperă evenimentele care pot apărea în timpul deplasărilor, astfel încât clienții nostri să se poată concentra pe ceea ce contează cu adevărat pentru ei: organizarea experiențelor și toate detaliile care fac excursia memorabilă.” – Roxana Cristea, Head of Lending & Insurances Retail Banking, ING Bank România.

UNSAR: 84% din despăgubirile achitate în baza poliţelor de călătorie sunt pentru servicii medicale

În vacanță, ultimul lucru la care vrei să te gândești sunt problemele de sănătate. O infecție urinară cum a pățit nepoata unor prieteni sau o căzătură soldată cu o fractură, așa cum i s-a întâmplat unui unchi în vacanța din Grecia, sunt ultimele lucruri pe care ți le-ai dori. Dar ele se pot întâmpla.

Asigurarea de călătorie reprezintă o plasă de siguranță financiară, întrucât cheltuielile cauzate de o îmbolnăvire sau de un accident petrecut în timpul vacanței pot fi foarte mari și greu de acoperit din resurse proprii.

Potrivit datelor UNSAR din primul semestru al anului 2025, zilnic, 50 de turiști asigurați au beneficiat, în medie, de despăgubiri în baza asigurărilor de călătorie. Cea mai mare despăgubire achitată în baza unei asigurări de călătorie a fost de 50.000 de euro, pentru refacerea stării de sănătate a unui turist care a suferit un accident în afara țării.

Totodată, valoarea totală a celor mai mari 10 despăgubiri achitate a depășit 400.000 de euro, ceea ce reprezintă o medie de peste 40.000 de euro pentru fiecare dosar de daună.

„Când ești la mii de kilometri de casă și ai nevoie de medic sau de acces la un spital, nu vrei să te gândești la bani. Vrei să știi că cineva se ocupă. Asta facem noi la Allianz-Țiriac: ne asigurăm că, la nevoie, clienții noștri primesc îngrijire în cele mai bune condiții și în cel mai scurt timp posibil. Peste 80% din cazurile medicale le rezolvăm prin plată directă – clientul primește îngrijire, noi ne ocupăm de factură. Acum, prin parteneriatul cu ING Bank, aducem această protecție direct în aplicația Home’Bank, acolo unde clienții ING își gestionează deja viața financiară. În doar câteva click-uri și două ore, asigurarea devine activă – simplu, rapid, fără hârtii. Pentru că protecția nu ar trebui să fie complicată, mai ales când ești departe de casă. Mulțumim ING Bank și echipelor reunite pentru acest parteneriat care face protecția mai simplă, mai rapidă și mai accesibilă.” – Codruța Furtună, Director general adjunct responsabil de aria vânzări și distribuție, Allianz-Țiriac Asigurări.

Ce e bine de știut?

Pe lângă acoperirea cheltuielilor medicale în străinătate, ING Travel Protect poate include, în funcție de varianta aleasă, sprijin pentru o serie de situații neprevăzute care pot apărea într-o călătorie: asistență în caz de urgență, bagaje furate sau deteriorate, documente pierdute, accidentări în timpul sporturilor de agrement sau prejudicii cauzate altor persoane. Serviciile sunt susținute de asistență 24/7.

ING Travel Protect poate fi folosită în toate țările, cu excepția României, în condițiile poliței, și oferă acces la asistență 24/7 în caz de nevoie. Mai multe informații despre ING Travel Protect pot fi accesate direct în aplicația Home’Bank, în secțiunea Produse -> Asigurări sau AICI.

