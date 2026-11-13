Vaccinare și screening pentru prevenirea cancerului de col uterin

Cancerul de col uterin este una dintre formele de cancer care pot fi prevenite în mare măsură prin vaccinare și screening periodic. Deoarece în stadiile incipiente boala poate evolua fără simptome evidente, prevenția și depistarea precoce sunt esențiale pentru protejarea sănătății femeilor.

Ce este cancerul de col uterin?

Cancerul de col uterin, cunoscut și sub denumirea de cancer cervical, se dezvoltă la nivelul celulelor colului uterin, partea inferioară a uterului care face legătura cu vaginul.

Principala cauză este infecția persistentă cu anumite tulpini ale virusului papiloma uman (HPV), în special HPV 16 și HPV 18, care prezintă risc oncogen crescut. În majoritatea cazurilor, sistemul imunitar elimină infecția în aproximativ doi ani. Atunci când virusul persistă, poate determina modificări celulare care, în timp, pot evolua către leziuni precanceroase și cancer.

Cum poate fi prevenit cancerul de col uterin prin vaccinare?

Vaccinarea împotriva HPV reprezintă principala metodă de prevenție primară a cancerului de col uterin, oferind protecție împotriva tulpinilor virale responsabile de majoritatea cazurilor de cancer cervical.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, vaccinarea este recomandată în special fetelor cu vârste între 9 și 14 ani, înainte de expunerea la virus. Vaccinarea băieților contribuie, de asemenea, la prevenirea infecțiilor HPV și a altor tipuri de cancer asociate acestui virus.

Vaccinul poate fi administrat și la vârste mai mari, conform recomandării medicului. Este important de reținut că vaccinarea are rol preventiv, nu tratează infecțiile HPV deja existente și nu înlocuiește screeningul periodic.

Specialiștii Medicover recomandă consultarea medicului pentru stabilirea oportunității vaccinării împotriva HPV, în funcție de vârstă, istoricul medical și particularitățile individuale ale fiecărui pacient.

Ce este screeningul pentru cancerul de col uterin și când se recomandă?

Screeningul presupune efectuarea periodică a unor teste la femeile care nu prezintă simptome, pentru identificarea infecțiilor HPV cu risc oncogen înalt și a modificărilor celulare care pot evolua către cancer.

Principalele investigații utilizate sunt:

Testul HPV, care identifică prezența tipurilor de HPV cu risc oncogen crescut.

Testul Babeș-Papanicolau (PAP), care permite identificarea modificărilor anormale ale celulelor colului uterin.

Conform ghidului clinic românesc revizuit în 2024, screeningul se realizează prin testare primară HPV, cu triaj citologic atunci când este necesar.

Pentru femeile cu risc mediu, intervalele recomandate sunt:

Între 25 și 29 de ani: testare HPV o dată la 3 ani, dacă rezultatul este negativ.

Între 30 și 65 de ani: testare HPV o dată la 5 ani, dacă rezultatul este negativ.

În cazul unui rezultat HPV pozitiv: investigații suplimentare sau repetarea testării la intervalul stabilit de medic, în funcție de rezultatele obținute.

Pentru femeile cu risc înalt, screeningul poate fi recomandat la intervale mai scurte.

Un rezultat HPV pozitiv nu înseamnă automat cancer de col uterin, însă necesită respectarea recomandărilor medicale pentru monitorizare.

În cadrul Medicover, consultațiile ginecologice și investigațiile de screening contribuie la identificarea precoce a modificărilor cervicale și la stabilirea conduitei medicale adecvate.

Care sunt factorii de risc pentru cancerul de col uterin?

Principalul factor de risc este infecția persistentă cu tulpini HPV cu risc oncogen înalt. Alți factori care pot crește riscul de apariție a bolii sunt:

Fumatul, care favorizează persistența infecției HPV și dezvoltarea leziunilor cervicale.

Imunitatea scăzută, inclusiv în cazul infecției HIV sau al tratamentelor imunosupresoare.

Expunerea crescută la HPV prin contact sexual.

Antecedentele de leziuni precanceroase la nivelul colului uterin.

Lipsa vaccinării HPV și neefectuarea screeningului periodic reduc posibilitățile de prevenție și depistare precoce a bolii.

Prevenția începe înainte de apariția simptomelor

Vaccinarea HPV și screeningul periodic sunt măsuri esențiale pentru reducerea riscului de cancer de col uterin. Identificarea și tratarea la timp a leziunilor precanceroase pot preveni evoluția acestora către cancer.

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Articol susținut de Medicover