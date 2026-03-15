Iran: Val de arestări la persoane acuzate că sunt informatorii inamicului

Un panou publicitar cu liderii supremi ai Iranului, în Teheran, pe 10 martie 2026. De la stânga: Ruhollah Khomeini, Ali Khamenei și Mojtaba Khamenei, actualul ayatollah. Foto: AFP / Profimedia

Zeci de persoane acuzate că ar fi transmis informații sensibile către Israel au fost arestate în mai multe regiuni din Iran, a relatat duminică presa locală, în timp ce avioanele de vânătoare israeliene și americane continuă să lovească noi ținte în țară, notează Reuters.

Agenția de știri Tasnim a relatat, în nord-vestul Iranului, 20 de persoane au fost arestate, fiind acuzate de către parchetul provincial că ar fi transmis către Israel detalii privind amplasarea unor obiective militare și de securitate iraniene.

Iar ăn nord-estul țării, care a rămas relativ neafectat de atacurile aeriene, alte zece persoane au fost arestate duminică, unele dintre ele fiind acuzate de colectarea de informații despre locații sensibile și infrastructura economică.

„Pe măsură ce inamicul sionist (Israel) și SUA încearcă să invadeze Iranul, aceștia activează simultan mercenari și spioni pentru a provoca revolte ca următorul pas”, a transmis o filială provincială a secției de informații a Gărzilor Revoluționare, potrivit Tasnim.

Student News Network a raportat, de asemenea, duminică că trei persoane au fost reținute în provincia vestică Lorestan pentru „încercarea de a tulbura opinia publică (…) și de a arde simboluri de doliu”.

Israelul a început să lovească punctele de control de securitate pe baza informațiilor primite de la informatori de pe teren, ceea ce reprezintă o nouă fază a atacului său asupra Iranului, a declarat pentru Reuters săptămâna aceasta o sursă informată cu privire la strategia militară a Israelului.

În ianuarie, cu câteva săptămâni înainte ca SUA și Israelul să lanseze actualul război împotriva Iranului, au avut loc proteste antiguvernamentale pe scară largă în Iran, la care s-a răspuns cu cea mai sângeroasă acțiune de reprimare din istoria Republicii Islamice.

Autoritățile iraniene au acuzat Israelul și SUA că au instigat la „revolte violente” menite să răstoarne conducerea clericală.