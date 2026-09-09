Val de căldură neobișnuită în plină toamnă. ANM anunță Cod galben de caniculă și 35 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță temperaturi deosebit de ridicate și a emis o avertizare cod galben valabilă miercuri și joi în mai multe regiuni.

Miercuri, între orele 12:00 și 18:00, este cod galben în aproape toată jumătatea de vest a țării, potrivit meteorologilor.

Mai exact, valul de căldură neobișnuită pentru această perioadă va afecta Banatul, Crișana, Maramureșul, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 35 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, conform ANM.

HARTA Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, în perioada 9 septembrie, ora 12 – 9 septembrie, ora 18. Sursa: ANM

Codul galben de temperaturi deosebit de ridicate continuă și joi în sudul Banatului, sud-vestul Olteniei şi al Transilvaniei.

În aceste zone temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade.