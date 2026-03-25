Val de concedieri la Epic Games care pune sub semnul întrebării viitorul celui mai popular joc

Cristina Stoian

Peste 1.000 de angajaţi ai companiei Epic Games vor fi concediați după o scădere a activității în jocul Fortnite. Măsura face parte dintr-un val de restructurări în industria jocurilor video, unde creșterea a încetinit pe fondul incertitudinii economice, potrivit Reuters, citată de News.ro.

Într-un mesaj adresat angajaților, CEO-ul Tim Sweeney a explicat că măsura este necesară deoarece compania „cheltuiește mult mai mulți bani decât încasează”.

Deși Fortnite a început să crească din nou, Sweeney a precizat că această evoluție este susținută în principal de conținutul creat de utilizatori, care implică marje de profit mai mici față de perioada de început a jocului.

„De ceva timp, am cheltuit mult mai mulți bani decât am încasat pentru a finanța următoarea etapă a Epic și pentru a dezvolta Fortnite ca un ecosistem bazat pe creatori”, a declarat Sweeney.

Pe lângă eliminarea celor peste 1.000 de posturi (aproximativ 16% din personal), planul de restructurare vizează economii de peste 500 de milioane de dolari. Acestea vor fi obținute prin reducerea bugetelor de marketing, a contractelor externe și prin eliminarea unor roluri vacante.

Angajații afectați vor primi un pachet compensatoriu ce include salariul pe șase luni și acoperirea asigurării de sănătate. Această decizie vine într-un moment dificil pentru întreaga industrie de gaming, care se confruntă cu o stagnare după boom-ul din perioada pandemiei, marii jucători din piață fiind forțați să își regândească strategiile de expansiune.

Presiuni pe piața de gaming

Aceasta este a doua rundă majoră de concedieri a companiei în ultimii trei ani, după ce în septembrie 2023 au mai fost eliminate aproximativ 830 de locuri de muncă.

Epic Games a majorat la începutul acestei luni preţurile monedei virtuale utilizate în ”Fortnite”, invocând creşterea costurilor de operare ale jocului.

Luna trecută, „Fortnite” a rămas jocul cu cei mai mulţi utilizatori activi lunar din SUA pe platformele PlayStation şi Xbox, însă timpul mediu petrecut în joc a scăzut puternic, conform datelor firmei de analiză Circana.

Fenomenul nu este izolat. Recent, Electronic Arts a disponibilizat sute de angajaţi, iar divizia de jocuri a Amazon a raportat, de asemenea, reduceri de personal. În plus, creşterea preţurilor la cipurile de memorie, alimentată de cererea pentru inteligenţă artificială, pune presiune suplimentară pe costurile semiconductorilor și pe prețurile consolelor.