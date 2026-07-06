Val de concedieri la Microsoft. „Cea mai semnificativă restructurare din istoria Xbox”

Compania americană Microsoft a anunțat că a tăiat 4.800 de posturi, reprezentând aproximativ 2,1% din forța sa de muncă, iar o parte mare din valul de concedieri vizează brandul Xbox, potrivit BBC.

Amy Coleman, vicepreședintă executivă la Microsoft, le-a transmis angajaților, printr-o notă, că gigantul tehnologic trebuie să se concentreze pe domenii care pot livra rezultate pentru clienți într-o „industrie în schimbare rapidă”.

Concedierile masive vor duce la eliminarea imediată a peste 1.600 de posturi la Xbox.

Asha Sharma, care a preluat recent funcția de directoare executivă a Xbox, le-a spus angajaților, tot printr-o notă, că „începe cea mai semnificativă restructurare din istoria Xbox”.

În plus, ca parte a restructurării, patru studiouri de dezvoltare a jocurilor Xbox – Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory și Undead Labs – vor fi desprinse din structura companiei-mamă.

„Istoria este plină de companii care confundă longevitatea cu inevitabilitatea. Noi nu vom fi una dintre ele”, a spus Sharma.

„Companiile nu pot alege dacă industria lor se schimbă”

Atunci când a anunțat reducerile de personal la nivelul Microsoft, Amy Coleman le-a vorbit angajaților despre nevoile în schimbare ale clienților.

„Companiile nu pot alege dacă industria lor se schimbă; ele pot doar să aleagă dacă se schimbă odată cu aceasta”, a spus ea.

Anunțul a venit într-un moment deja complicat pentru industria de gaming, unde multe studiori încă încearcă să își revină după valurile de concedieri din ultimii ani.

În 2024, Xbox a concediat peste 2.000 de angajați și a închis patru studiouri pe care le achiziționase înainte de preluarea Activision-Blizzard, compania din spatele seriei Call of Duty.

Un an mai târziu, Microsoft anunța că va concedia până la 9.000 de angajați, în contextul unor planuri de majorare a cheltuielilor de miliarde dolari din sectorul inteligenței artificiale.