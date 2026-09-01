Val de critici pentru Marine Le Pen după o propunere care a provocat stupoare. Subiectul, riscant chiar și în propriul ei partid

Marine Le Pen intenționează să propună interzicerea hijabului într-un proiect de lege pentru „combaterea islamismului radical”, a declarat unul dintre apropiații ei pentru Politico.

Conform sursei, legea ar urma să fie supusă unui referendum, ca modalitate de a îndepărta dezbaterea de tema religiei și de a o centra pe „ideologia islamistă”.

Politiciana de extremă dreapta are un avans de două cifre în sondaje în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027, iar duminică un parlamentar din partidul ei a declarat că purtarea hijabului în public ar deveni o faptă sancționabilă cu amendă dacă ar ajunge ea președintă.

O temă considerată riscantă din punct de vedere politic

Hijabul, o eșarfă care acoperă capul, era purtat de 26% dintre femeile musulmane din Franța cu vârste cuprinse între 18 și 49 de ani, potrivit unui raport din 2023 al Institutului național de statistică francez, iar această dezbatere revine constant în spațiul public francez.

În acest context, propunerea lui Marine Le Pen a fost întotdeauna riscantă din punct de vedere politic, chiar și în propriul partid, Reuniunea Națională (RN).

Jordan Bardella, președintele RN, discutase în interiorul formațiunii despre renunțarea la această propunere, din cauza temerilor că ar putea deveni o vulnerabilitate politică.

Vorbind luni cu jurnaliștii, Bardella a părut din nou să minimalizeze importanța propunerii, insistând că decizia le va aparține alegătorilor francezi la referendum și că „nu are legătură cu impunerea unui cod vestimentar”.

Franța este una dintre puținele țări europene care au interzis în totalitate purtarea în public a vălurilor care acoperă complet fața și a fost singura țară care le-a interzis propriilor sportive să poarte hijab în timpul Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. În școli, acoperămintele religioase pentru cap, inclusiv hijaburile și kippah, sunt interzise din 2004.

Critici din partea adversarilor politici

Liderii politici de stânga și reprezentanții organizațiilor pentru apărarea libertăților civile din Franța au condamnat propunerea lui Le Pen, calificând-o drept islamofobă și discriminatorie.

Jean-Luc Mélenchon, principalul candidat al stângii pentru alegerile prezidențiale de anul viitor, potrivit celor mai recente sondaje, a acuzat-o pe Le Pen într-o postare pe X că vrea să înființeze o „poliție vestimentară de tip iranian”.

SOS Racisme, o organizație franceză de monitorizare a rasismului, a acuzat-o pe Le Pen urmărește să „alunge femeile musulmane din spațiile publice”.

Candidatul de centru-dreapta Edouard Philippe a declarat că statul ar trebui să se concentreze pe combaterea „islamismului și a extremiștilor, nu a musulmanilor francezi”,

Candidatul conservator Bruno Retailleau a susținut că o astfel de măsură ar reprezenta o utilizare necorespunzătoare a resurselor poliției.