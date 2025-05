Valerie Mahaffey a murit. Actrița din „Neveste Disperate” și „Tânărul Sheldon” suferea de cancer

Actrița Valerie Mahaffey, cunoscută pentru rolurile din „Neveste Disperate” și „Tânărul Sheldon”, s-a stins din viață la vârsta de 71 de ani, a confirmat familia actriței, transmite BBC.

Publicistul lui Mahaffey a precizat că vedeta a murit vineri în California, după ce a fost diagnosticată cu cancer.

Într-o declarație furnizată pentru revista Variety, soțul lui Mahaffey, Joseph Kell, a spus că a „pierdut iubirea vieții mele, iar America a pierdut una dintre cele mai bune actrițe”.

„I se va simți lipsa”, a spus soțul actriței.

În 1992, Mahaffey a câștigat un premiu Primetime Emmy pentru cea mai bună actriță într-un serial dramă pentru interpretarea rolului Eve din comedia neagră americană Northern Exposure.

Succesul ei în prime-time a venit după un premiu Emmy în daytime în deceniul precedent pentru rolul ei din The Doctors, o telenovelă difuzată între 1979-1981.

De asemenea, a apărut în mai multe filme, printre care Sully și Seabiscuit.

Roluri mai recente au inclus o apariție ca Madame Reynard în filmul French Exit din 2020, pentru care a fost nominalizată la un Independent Spirit Award.

Născută dintr-o mamă canadiană și un tată american în Sumatra, Indonezia, Mahaffey s-a mutat în adolescență în Texas.

Primul ei rol cinematografic a venit în 1977, când a jucat în filmul Tell Me My Name.

De-a lungul carierei sale de cinci decenii, Mahaffey a apărut în episoade din zeci de seriale de televiziune, inclusiv drama medicală ER, serialul distopic The Man in the High Castle și serialul muzical Glee.

În Desperate Housewives (Neveste Disperate), rolul său memorabil ca Alma Hodge, fosta soție manipulatoare a lui Orson Hodge, a făcut-o să apară în drama de pe Wisteria Lane timp de opt episoade.

De asemenea, ea a jucat rolul profesoarei Victoria MacElroy în Young Sheldon (Tânărul Sheldon), un spin-off al Big Bang Theory care se concentrează pe educația starului Sheldon Cooper.