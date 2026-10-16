Valeriu Iftime refuză statutul de victimă înainte de Dinamo – FC Botoșani: „Nu e de speriat”

Finanțatorul clubului FC Botoșani, Valeriu Iftime, a declarat că formația sa nu pleacă din postura de victimă sigură în confruntarea cu liderul Dinamo București, programată vineri, de la ora 21:00, pe Stadionul „Arcul de Triumf”, în cadrul etapei a 12-a din SuperLiga.

Iftime a evidențiat jocul deschis imprimat de tehnicianul Marius Croitoru, menționând că apetitul ofensiv vine la pachet cu anumite riscuri în defensivă.

„E un meci greu, da. Dinamo e în formă, iar pentru noi este un test important. Să vedem dacă suntem în stare să jucăm de la egal la egal cu o echipă care se bate la campionat. Am încredere mare că va fi un meci frumos, vedem cine câștigă. Nu suntem victime, asta e clar.

Croitoru a făcut o echipă care joacă fotbal. Dacă adversarii se deschid, noi înscriem, dar primim și goluri. De asta e frumos fotbalul. Încă nu suntem pe deplin mulțumiți, dar suntem pe drumul cel bun.

Nu avem accidentați, mi se pare că doar fundașul central Diarra are o problemă. Dacă îi avem pe Hervin (n.r. – Ongenda), Lucas (De Vega) și pe cei din față, jucăm fotbal”, a declarat Iftime, potrivit digisport.ro.

Valeriu Iftime: „Dinamo nu e de speriat”

Deși Dinamo traversează o serie de zece meciuri consecutive fără înfrângere și a avut un parcurs fără greșeală pe teren propriu (cinci victorii, golaveraj 17-3) sub comanda antrenorului Nuno Campos, Iftime crede că echipa sa poate obține un rezultat bun.

„Dinamo nu e de speriat. Este o echipă foarte bună, dar avem și noi șansa noastră. Este o lecție pe care ne-o dau antrenorii din Portugalia, de cum trebuie să se joace fotbal. Îl avem și noi însă pe Marius Croitoru”, a mai spus Iftime.

Înaintea meciului din această seară, Dinamo are 26 de puncte și e prima în clasamentul SuperLigii, în timp ce FC Botoșani se află pe poziția a 10-a, cu 14 puncte.