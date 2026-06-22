Valul de căldură aduce temperaturi record în mai multe zone din Europa. În Franța au murit trei persoane

Autoritățile au emis alerte de căldură în mai multe zone din Europa, unde temperaturile extreme au omorât trei persoane, în Franța, iar mii de școli au fost închise sau și-au modificat programul, notează Reuters.

Pentru Bordeaux, în sud-vestul Franței, luni erau prognozate temperaturi de peste 42 de grade Celsius. Instituția Meteo France a plasat 49 de regiuni administrative sub cod roșu de căldură.

„Ne așteaptă cel puțin câteva zile de vreme foarte, foarte caldă. Nu știm când vor începe temperaturile să scadă”, a declarat ministrul francez al sănătății, Stephanie Rist, pentru postul de televiziune TF1.

Trei persoane, cu vârste cuprinse între 80 și 95 de ani, au murit în acest weekend în regiunea Bordeaux, în urma unor probleme de sănătate provocate din cauza acestui val de căldură, a spus oficialul local Sophie Brocas, duminică seară, pentru France TV.

Temperaturi record în Marea Britanie

Met Office, biroul de prognoză meteo al Marii Britanii, a anunțat luni că un val de căldură, care va dura patru zile și va afecta sudul și centrul Angliei și zone din Țara Galilor, ar putea duce temperaturile la peste 39 de grade în unele locuri, doborând cu mult un record ce data din 1957 și 1976, de 35,6 grade.

Valul de căldură din iunie vine după un mai cu recorduri, în care Marea Britanie a înregistrat cea mai caldă zi înregistrată vreodată în această lună, de 35,1 grade.

Zone din Italia și Spania sub cod roșu de căldură

În Spania, administrația meteo de stat Aemet a emis un cod roșu pentru Țara Bascilor, în nordul regatului, o zonă în mod normal mai rece. La San Sebastian au fost prognozate temperaturi maxime de 40 de grade, mai mult decât dublul mediei istorice a orașului pentru această dată, conform Monitorului Climatic Reuters.

„Observăm temperaturi cu între 5 și 10 grade peste normalul acestei perioade a anului, iar în unele zone nordice chiar cu peste 10 grade mai mari decât media”, a declarat Ruben del Campo, purtător de cuvânt al Aemet.

În Italia au fost emise coduri roșii de căldură pentru 12 orașe, inclusiv pentru Milano, Torino, Veneția, Bologna, Florența și Roma.