Valul de căldură din Italia se intensifică: Toate orașele mari sub cod roșu, pentru prima oară în acest an

Autoritățile italiene își va plasa toate cele 27 de orașe mari sub cel mai mare nivel de alertă meteorologică, joi, în cel de-al patrulea val de căldură cu care se confruntă țara în această vară, conform anunțului făcut marți de Ministerul sănătății, a scris Reuters.

De marți și miercuri sunt sub codu roșu 25 de orașe, iar Messina și Reggio Calabria, din sudul îndepărtat al Italiei, vor fi vizate și ele de același nivel de alertă meteorologică începând de joi.

Autoritățile locale au îndemnat locuitorii din zonele afectate să evite expunerea la căldură și la lumina directă a soarelui în timpul celor mai fierbinți ore ale zilei, în intervalul 11:00 – 18:00, să rămână în case pe cât posibil și să bea multe lichide.

O premieră în acest an

Un purtător de cuvânt din Ministerul italian al sănătății a declarat că va fi prima oară în acest an când toate cele 27 de orașe sunt sub cod roșu, însă nu a putut confirma dacă astfel de situații au existat și în anii trecuți.

Temperaturile au urcat la 40 de grade Celsius în unele zone din Italia. Meteorologii spun că valul de căldură este alimentat de un anticiclon nord-african care s-a intensificat deasupra Mediteranei și s-a extins într-o mare parte a Europei.

Avertizări meteorologice de caniculă sunt în vigoare și în România, iar de miercuri va crește numărul județelor aflate sub cod roșu.