Valul de caniculă se intensifică. ANM a prelungit codul portocaliu până pe 22 august. Temperaturi de 40 de grade

Toata țara, cu excepția județelor Constanța și Tulcea, se află până pe 22 august sub alerte cod portocaliu și galben de caniculă. Temperaturi maxime vor fi deosebit de ridicate, vor atinge 40 de grade în unele zone, potrivit meteorologilor.

Potrivit ANM, până pe 24 august, un val de căldură se va extinde și se va intensifica în cea mai mare parte a țării.

Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate, ce se vor situa între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și în sud-vest. Local nopțile vor deveni tropicale, cu temperaturi minime în general de 20…23 de grade, cele mai mari valori urmând să se înregistreze în Dealurile de Vest (24…26 de grade).

Alerte cod portocaliu și galben

Joi, 20 august, până vineri, 21 august, la ora 10.00, este cod galben de caniculă în Moldova, Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei și în nordul Olteniei.

Aici, temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, pe arii extinse va fi caniculă, iar local temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade și vor caracteriza o noapte tropicală.

În același interval, este cod portocaliu în Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei. Aici, vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 39 de grade, cu cele mai ridicate valori în extremitatea de vest și sud-vest. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…26 de grade.

Codurile portocaliu și galben de caniculă valabile în 20 august, ora 10 – 21 august, ora 10

Ulterior, de vineri (21 august), până sâmbătă, la ora 10.00, intră în vigoare o alertă cod galben de caniculă în jumătatea de sud a Moldovei și în nordul, centrul și estul Munteniei. Temperaturile maxime vor fi deosebit de ridicate și se vor situa în general între 34 și 37 de grade, va fi caniculă, disconfort termic. Izolat noaptea va fi tropicală, cu minime în jurul a 20 de grade.

Alertele cod portocaliu și galben de caniculă valabile în 21 august, ora 10 – 22 august, ora 10

De asemenea, este cod portocaliu în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, jumătatea de nord a Moldovei și în sud-vestul Munteniei. Vor fi temperaturi maxime deosebit de ridicate ce se vor situa între 35 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei. Local noaptea va fi tropicală, cu minime de 20…25 de grade.