Valuri de căldură și la început de toamnă. ANM anunță cum e vremea până în 21 septembrie

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale perioadei din calendar în următoarele săptămâni, în special în vestul şi sud-vestul ţării, anunță meteorologii, care au emis prognoza pentru intervalul 24 august – 21 septembrie.

Săptămâna 24-31 august

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic în regiunile vestice, uşor mai coborâtă în cele estice şi sud-estice şi apropiată de mediile perioadei în restul ţării.

În ceea ce privește ploile, ele vor fi excedentare în zona de munte, precum și în centrul și local în estul teritoriului, deficitare în extremitățile vestice și nord-vestice ale țării, iar în rest se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă.

Săptămâna 31 august – 7 septembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele obişnuite în vestul şi sud-vestul ţării, în timp ce în restul teritoriului regimul termic se va situa în limite normale.

Ploile va fi ușor excedentare, local în centrul și estul țării, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 7 – 14 septembrie

Mediile valorilor termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric se va situa în jurul normelor specifice pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 14 – 21 septembrie

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în regiunile vestice, sud-vestice, dar local și în nordul și centrul teritoriului, în timp ce în restul țării se va situa în jurul mediilor specifice pentru această săptămână.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul și local în nordul, centrul și sudul țării, iar în restul teritoriului se va situa în limite normale pentru acest interval.