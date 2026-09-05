Vânătoare de cârtițe la Pentagon: 50 de oficiali militari, puși la detectorul de minciuni

Circa 50 de persoane au fost testate cu testul poligraf într-o anchetă fără precedent care vine în urma unor știri privind războiul cu Iranul și diminuarea stocurilor de muniție ale armatei americane, relatează New York Times.

Anchetatorii guvernului american au luat măsura extraordinară de a supune circa 50 de membri ai Statului Major Interarme al armatei americane la teste cu poligraful în legătură cu scurgerile de informații către jurnaliști, inclusiv cu privire la modul în care războiul cu Iranul a creat o penurie de muniții esențiale, potrivit unor oficiali informați cu privire la această acțiune citați de publicația americană.

Anchetatorii i-au întrebat pe ofițerii militari și pe angajații civili din cadrul Statului Major Comun dacă au divulgat informații clasificate către reprezentanții presei și dacă au furnizat informații despre diminuarea stocurilor de muniție ale SUA.

Informații apărute în presă despre stocurile de armament diminuate ale SUA

Testele cu poligraful au fost efectuate în luna august, după ce o serie de știri au prezentat în detaliu diminuarea stocurilor de muniții esențiale, inclusiv a rachetelor cu rază lungă de acțiune și a rachetelor de interceptare Patriot.

Această demonstrație de forță a părut să vizeze nu doar identificarea celor care ar fi putut divulga informații, ci și intimidarea celor care ar putea face acest lucru în viitor, potrivit unor persoane care au cunoștințe despre această acțiune, scrie NYT.

Între 1.500 și 2.000 de ofițeri și funcționari lucrează pentru Statul Major Comun, care coordonează operațiunile, politicile și planurile de război împreună cu comandanții forțelor combatante din întreaga lume.

Într-o declarație, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a afirmat că departamentul „nu comentează chestiunile interne legate de personal sau de anchete, dar tratează cu maximă seriozitate toate scurgerile de informații clasificate privind securitatea națională și le investighează în consecință”.

„Protejarea informațiilor clasificate este esențială pentru asigurarea securității Statelor Unite și a trupelor noastre dislocate în întreaga lume”, a adăugat el.

Anchetă fără precedent

Amploarea anchetei este fără precedent, scrie NYT. În istoria modernă, nu s-au mai efectuat niciodată teste cu poligraful la scară largă în rândul înalților oficiali ai armatei americane.

„Nu am mai văzut niciodată poligraful folosit la o scară atât de largă sau la un nivel ierarhic atât de înalt. Din experiența mea, este un fapt fără precedent”, a declarat contraamiralul Donald J. Guter, fost procuror general al Marinei între anii 2000 și 2002.

Măsura vine în contextul în care mai multe organizații de știri au dezvăluit detalii despre modul în care războiul cu Iranul a epuizat stocurile de muniție și au relatat despre îngrijorările din interiorul administrației cu privire la direcția strategică a conflictului.

Președintele Trump a exercitat presiuni asupra oficialilor administrației să îi vâneze cu agresivitate pe cei care divulgă informații. Însă președintele a mers mai departe decât simpla încercare de a opri fluxul de informații neautorizate. El a calificat drept ca o „trădăre” acoperirea mediatică care critică modul în care SUA gestionează războiul din Iran și penuria de muniție.

Nicio conferință de presă a șefului Pentagon din 5 mai

Scurgerile de informații au intensificat o atmosferă de profundă neîncredere și paranoia în interiorul Pentagonului, atmosferă despre care oficialii actuali și foști oficiali spun că a fost alimentată de secretarul apărării Pete Hegseth.

Hegseth nu a mai ținut nicio conferință de presă pentru jurnaliștii de la Pentagon cu privire la războiul SUA din Iran începând cu 5 mai și a încercat să limiteze accesul jurnaliștilor la Pentagon, o politică pe care ziarul „The New York Times” a contestat-o în instanță, amintește publicația.

Luna trecută, Departamentul Apărării i-a concediat pe editorul și redactorul-șef al publicației „Stars and Stripes”, un organ de presă finanțat de guvern care relatează despre armata SUA, o măsură pe care jurnaliștii au calificat-o drept represalii pentru reportajele lor privind condițiile din ce în ce mai proaste de pe nava USS Abraham Lincoln.

Trump l-a susținut pe Hegseth, afirmând că acesta face o „treabă fantastică”, în ciuda îngrijorărilor tot mai mari cu privire la turbulențele de la vârful conducerii din interiorul Pentagonului.

Reacții vehemente anti-Hegseth din tabăra republicană

Recent, unii republicani de la Capitol Hill au început să-și exprime public criticile la adresa secretarului Pentagonului, afirmând că acesta îi tratează necorespunzător pe înalții oficiali.

„Nu am fost niciodată martorul unei gestionări mai ineficiente a bărbaților și femeilor curajoși care servesc țara noastră”, a scris săptămâna aceasta senatorul Thom Tillis, republican din Carolina de Nord și membru al Comisiei pentru Forțele Armate din Senat, într-o postare pe rețelele sociale, îndemnându-l pe Trump să-l înlocuiască pe Hegseth.

„El este intimidat de competență și se retrage în a stârni războaie culturale în loc să se ocupe cu seriozitate de activitatea vitală a apărării noastre naționale și de sănătatea și bunăstarea forțelor noastre armate”, a declarat Tillis.

Tillis s-a numărat printre senatorii care au votat pentru confirmarea lui Hegseth în această funcție la începutul anului 2025, în ciuda faptului că își exprimaseră îngrijorările cu privire la nominalizarea acestuia.