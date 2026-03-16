Vânzarea Carrefour către frații Pavăl de la Dedeman: Ce verificări anunță Consiliul Concurenței că face

Consiliul Concurenței a anunțat luni că analizează tranzacția prin care grupul Pavăl Holding, controlat de frații Pavăl, care dețin și lanțul de magazine Dedeman, intenționează să preia magazinele Carrefour din România.

Grupul francez Carrefour operează în România magazine de vânzare cu amănuntul, sub formă de hipermarketuri (Carrefour), magazine de tip supermarket (Carrefour Market), magazine de proximitate (Carrefour Express) și magazine de tip discount (Supeco).

De cealaltă parte, grupul Pavăl Holding este prezent în România prin mai multe companii, cea mai cunoscută fiind rețeaua de magazine Dedeman.

De asemenea, grupul Pavăl este implicat în comercializarea cu amănuntul de produse farmaceutice și para-farmaceutice, comercializarea de produse de larg consum, alimentare și nealimentare, în special cele destinate copiilor și mamelor/familiei, fabricarea de produse pentru construcții, întreținerea și repararea autovehiculelor, precum și activități de dezvoltare imobiliară, închiriere și subînchiriere de bunuri proprii sau închiriate.

Ce verifică autoritatea de concurență

„Analiza autorității de concurență vizează două piețe: piața achizițiilor de bunuri de consum curent preponderent alimentare, la nivel național, unde retailerii acționează în calitate de cumpărători în relația cu producătorii sau distribuitorii, și piața comercializării cu amănuntul de consum curent preponderent alimentare, unde retailerii acționează drept furnizori pentru consumatorii finali.

Din punctul de vedere al pieței geografice, analiza ia în calcul o zonă de până la 10 minute de mers cu mașina în jurul hipermarket-urilor/supermarket-urilor și o zonă de până la 10 minute de mers pe jos și cu mașina în jurul magazinelor de proximitate”, a anunțat autoritatea.

Această tranzație trebuie autorizată de Consiliul Concurenţei, care va evalua operațiunea în scopul stabilirii compatibilității cu un mediu concurenţial normal și va emite o decizie în termenele prevăzute de lege.

Care este prețul de vânzare a Carrefour

Grupul francez Carrefour a anunțat la jumătatea lunii februarie că a intrat în negocieri exclusive pentru a vinde operațiunile din România către Pavăl Holding, grup controlat de antreprenorii băcăuani Adrian și Dragoș Pavăl, patronii lanțului de magazine Dedeman, potrivit Startupcafe.ro.

Compania franceză a transmis că tranzacția este parte a procesului de revizuire strategică inițiat de grupul francez la începutul anului 2025.

Prețul se bazează pe o evaluare a companiei de aproximativ 823 milioane de euro.

Finalizarea tranzacției este condiționată de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente și este preconizată pentru semestrul al doilea al anului 2026.

Pavăl Holding este vehiculul de investiții al familiei Pavăl, unii dintre cei mai importanți antreprenori români și proprietarii Dedeman, liderul pieței de retail de bricolaj din România și una dintre cele mai de succes companii antreprenoriale locale.

Carrefour România operează o rețea multi-format de 478 de unități comerciale, incluzând 55 de hipermarketuri, 191 de supermarketuri, 202 magazine de proximitate și 30 de magazine de tip discount, și a înregistrat vânzări brute (TTC) de aproximativ 3,2 miliarde de euro în 2024 și estimat 2025, reprezentând circa 3,5% din vânzările totale ale Grupului.

Cu un an în urmă, Alexandre Bompard, CEO al Carrefour din 2017, anunţa o revizuire strategică a portofoliului de activităţi al grupului, cu studierea posibilelor cedări de active imobiliare şi filiale, începând cu cele situate în ţări care au devenit mai puţin strategice pentru grup.