Vânzări masive de acțiuni ale firmelor de tehnologice la bursele de valori: Va eșua pariul pe I.A.?

Alphabet și Intel conduc pierderile, pe măsură ce declinul se extinde de pe Wall Street în Asia. Investitorii se îngrijorează de costurile infrastructurii și de timpul necesar pentru a recupera investițiile.

Strălucirea inteligenței artificiale nu mai este suficientă pentru a liniști piețele . Pe măsură ce cheltuielile cu infrastructura cresc vertiginos, iar rezultatele companiilor de tehnologie sunt dezamăgitoare, investitorii încep să se întrebe dacă randamentele promise vor veni la timp – și dacă acestea vor justifica capitalul investit, scrie presa elenă..

Valul de lichidări care a început în SUA s-a răspândit în Asia, afectând acțiunile giganților tehnologici și furnizorii de echipamente.

Alphabet a pierdut 13% joi , eliminând aproximativ 500 de miliarde de dolari din capitalizarea sa de piață, în timp ce Intel a scăzut cu 22% în tranzacțiile după încheierea orelor de bursă, după ce previziunile de venituri au fost sub așteptări.

În fiecare joi dimineața jurnalistul Dan Popa trimite newsletterul Economix. Dacă ești pasionat de economie, finanțe personale sau comportamentale, poți să te abonezi aici la newsletterul EconoMix:

Abonează-te EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te la Newsletter EconoMix Urmărește tendințele economice și învață despre finanțe personale prin recomandări și grafice relevante. Abonează-te Felicitări! Te-ai abonat la „EconoMix”. Abonare Confirmă abonarea pe e-mail. Apasă pe linkul din email pentru a primi edițiile.

Presiunea a continuat în Asia vineri. Indicele japonez Nikkei, ponderat pe acțiuni tehnologice, a scăzut cu 2,4%, în timp ce acțiunile SoftBank au scăzut cu 6% și sunt acum cu 48% sub maximul din iunie. Contractele futures pe Nasdaq 100 au scăzut cu 2% înainte de deschiderea Wall Street, în timp ce contractele futures pe S&P 500 au scăzut cu 0,9%.

De la așteptări la dovezi

Corecția nu se referă doar la companii individuale sau la un trimestru dezamăgitor. Alphabet, compania-mamă a Google, a raportat un al doilea trimestru consecutiv de flux de numerar negativ.

În același timp, noile funcții de căutare bazate pe inteligență artificială ridică semne de întrebare, iar investitorii cântăresc două riscuri: creșterea costurilor cursei tehnologice și posibilitatea ca modelele de afaceri care o finanțează să se schimbe.

Intel se află sub presiune dintr-un alt punct de vedere. Perspectivele slabe pentru vânzările de procesoare și marjele de profit în scădere reaprind îndoielile cu privire la redresarea sa. Când ambele companii se află sub o presiune puternică în câteva ore, piața interpretează rezultatele nu ca pe niște știri izolate, ci ca pe un avertisment pentru industria tehnologică în general.

Pierderile nu s-au limitat la giganții din Silicon Valley

În Asia, acțiunile Samsung Electronics și SK Hynix, cei mai mari doi producători de cipuri de memorie, au scăzut, la fel ca și TSMC, cel mai mare producător de semiconductori. Kioxia a pierdut 6,8%, în timp ce Fujitsu a scăzut cu 16,2% după publicarea rezultatelor. Tokyo Electron, un furnizor de echipamente pentru fabricarea semiconductorilor, a scăzut cu 5,6%.

Imaginea arată cât de strâns conectat a devenit întregul lanț al inteligenței artificiale: de la companiile care dezvoltă aplicații și operează centre de date până la producătorii de memorie și echipamentele de producție. Atunci când investitorii pun la îndoială ritmul sau performanța cheltuielilor, îngrijorarea se mută rapid de la o verigă la alta.

În același timp, constrângerile de producție devin mai vizibile. Cererea de cipuri și componente este puternică, dar creșterea capacității necesită timp și investiții uriașe. Așadar, întrebarea nu este doar dacă inteligența artificială va decola, ci ce grupuri vor putea să-și transforme investițiile în venituri și profituri în timp util.

Concentrați-vă pe siguranță

Scăderea acțiunilor a venit pe fondul apariției semnelor unei reorientări către active mai sigure. Randamentul obligațiunilor Trezoreriei SUA pe 10 ani a scăzut cu 0,07 puncte procentuale, ajungând la 4,92%, o mișcare pe care analiștii au atribuit-o unei reorientări a capitalului de la acțiunile tehnologice la obligațiuni.

În ciuda pierderilor, piața nu a renunțat la inteligența artificială. Dar se gândește din nou cât de repede vor fi implementate planurile, cât vor costa și când vor începe să dea roade. Această schimbare de criterii este suficientă pentru a provoca fluctuații puternice într-o industrie care s-a bazat foarte mult pe așteptări.

Pentru grupurile tehnologice, era recompenselor necondiționate pare să lase locul unei evaluări mai exigente: investițiile trebuie acum să fie însoțite de dovezi convingătoare că pot genera venituri, profituri și flux de numerar. Până când nu vor fi oferite aceste răspunsuri, piețele vor rămâne vulnerabile la lichidări ulterioare.