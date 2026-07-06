Vânzările de mașini noi au crescut puternic față de iunie anul trecut, iar cele electrice au făcut un salt uriaș. Totuși, reprezentanții producătorilor sunt sceptici. Topul celor mai cumpărate mărci

Înmatriculările de autoturisme noi sunt în creştere cu 53%, în luna iunie, faţă de iunie 2025, cu un avans considerabil la autoturismele pur electrice, care înregistrează un plus de 352%, ajungând la o cotă de piaţă de 9,4%, scrie News.ro.

În primele şase luni din 2026, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, înmatriculările de autoturisme noi s-au majorat cu 0,3%, conform datelor anunţate de către Asociaţia Producătorilor şi Importatorilor de Automobile din România (APIA).

În luna iunie 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, autoturismele “electrificate” au o creştere de 72%, realizând o cotă de piaţă de 64%, din care autoturismele mild-hybrid (MHEV) înregistrează un avans de 29,7%, cu o cotă de piaţă de 24%, în timp ce autoturismele full-hybrid (FHEV) raportează o creştere de 76%, cu o cotă de piaţă de 21%.În acelaşi timp, autoturismele plug-in hybrid (PHEV) au o creştere de 125%, cu o cotă de piaţă de 9,6%, autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o majorare de 352%, cu o cotă de piaţă de 9.4%, iar vehiculele comerciale uşoare plus minibus sunt în creştere cu 2%, faţă de 35% în cazul celor grele plus bus. Per total, înmatriculările de autoturisme noi s-au majorat cu 53%, în luna iunie, faţă de iunie 2025, arată datele APIA, care au la bază informaţiile publicate de DGPCI.

În comparație primelor șase luni, creșterea generală e aproape inexistentă, doar la electrice e mare

În primele şase luni din 2026, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform datelor publicate de DGPCI, înmatriculările de autoturisme noi sunt în creştere cu 0,3%, iar la autoturismele “electrificate” este vorba de o majorare de 22,5%, realizând o cotă de piaţă de 67%. Din această cotă, autoturismele mild-hybrid (MHEV) înregistrează o scădere de 4,6%, cu o cotă de piaţă de 25%, cele full-hybrid (FHEV) au o creştere de 32,6%, cu o cotă de piaţă de 23,5%, iar autoturismele plug-in hybrid (PHEV) raportează un avans de 72,6%, cu o cotă de piaţă de 9,7%. De asemenea, autoturismele pur electrice (BEV) înregistrează o creştere de 76,6%, cu o cotă de piaţă de 8,5%, vehiculele comerciale uşoare plus minibus sunt în scădere cu 4,3%, iar cele grele plus bus în creştere cu 18,2%.

„Nu putem considera această creştere drept un indicator al unei reveniri structurale a pieţei auto din România”

„Rezultatul din luna iunie, cu o creştere de 53% a înmatriculărilor de autoturisme noi faţă de aceeaşi lună a anului trecut, trebuie analizat cu prudenţă. Această evoluţie reflectă într-o măsură importantă efectul unui sfârşit de serie, determinat de lichidarea stocurilor şi de anticiparea schimbărilor de reglementare şi de piaţă, ceea ce a concentrat un număr semnificativ de livrări în luna iunie. Prin urmare, nu putem considera această creştere drept un indicator al unei reveniri structurale a pieţei auto din România. În acelaşi timp, tendinţa de electrificare continuă să se consolideze. Autoturismele electrificate au ajuns la o cotă de piaţă de 64% în luna iunie, susţinută de evoluţii puternice pe segmentele full-hybrid, plug-in hybrid şi pur electric. Acest lucru confirmă interesul tot mai mare al consumatorilor pentru tehnologii cu emisii reduse şi necesitatea unor politici coerente şi stabile care să încurajeze investiţiile în mobilitatea sustenabilă”, a declarat Preşedintele APIA, Dan Vardie.

Acesta spune că, în perioada următoare, evoluţia pieţei va depinde în mare măsură de modul în care va fi implementat Programul Rabla. În acest moment, piaţa încă aşteaptă clarificări privind calendarul de lansare şi forma finală a programului, iar această lipsă de predictibilitate continuă să influenţeze deciziile de achiziţie ale clienţilor şi planificarea activităţii importatorilor şi dealerilor.

În iunie 2026, autoturismele (care reprezintă aproximativ 84% din total piaţă) au înregistrat un volum de 16.008 unităţi, cu 53% mai mult faţă de luna similară din 2025.

Segmentarea pe clase: În luna iunie 2026, faţă de aceeaşi lună a anului trecut, observăm o evoluţie mixtă a segmentelor în care sunt încadrate autoturismele, după cum urmează: Clasa A: +47%, Clasa B: +51,3%, Clasa C: +44,8%, Clasa D: +198%, Clasa E: +9%,Clasa F: -45,7% şi SUV: +60,7%.

În ceea ce priveşte cota de piaţă, segmentul SUV este pe prima poziţie, cu o cotă de 58,5%, urmat de Clasa C cu o cotă de 21% şi Clasa B cu o cotă de 12,8%.

Creștere pe benzină

În funcţie de tipul de combustibil al autoturismelor înmatriculate, în luna iunie, faţă de perioada similară din 2025, motorizările pe benzină înregistrează o creştere de 45%, ajungând la o pondere de 31%, în timp ce motorizările pe motorină înregistrează o scădere de 25,7%, ajungând la o pondere de 4,4%.

Autoturismele echipate cu motoare mild-hybrid înregistrează, în luna iunie 2026, o creştere de 29,7%, ajungând la o pondere de 24% din totalul pieţei de autoturisme. Din totalul motorizărilor mild-hybrid, 79% sunt motorizări pe benzină, în timp ce 10% sunt motorizări pe GPL si 11% sunt motorizări pe motorină, arată APIA.

Pe de altă parte, autoturismele “electrificate“, respectiv cele electrice (care pot fi încărcate din sursă externă de electricitate – BEV şi PHEV), precum şi cele mild-hybrid şi full hybrid (care dispun şi de propulsie electrică fără încărcare din sursă externă de electricitate) deţin, în luna iunie a anului 2026, o cotă de piaţă de 64%, fiind cel mai important segment de pe piaţa românească, care depăşeşte cota deţinută de motorizările pe benzină şi motorină.

Care e cota de piață a electricelor

Autoturismele full electrice deţin o cotă de 9.4% din piaţă, în iunie 2026, faţă de iunie 2025, când reprezentau 3,7%, în timp ce autoturismele plug-in hybrid deţin o cotă de piaţă de 9,6%, faţă de iunie 2025, când reprezentau 6,7%.

Top Mărci – Electrice

În anul 2026, primele 3 cele mai vândute autoturisme 100% electrice sunt Tesla Model Y cu 793 unităţi şi o creştere de 378% faţă de anul precedent, Tesla Model 3 cu 648 unităţi şi BYD Dolphin Surf cu 457 unităţi.

Top Mărci – PLUG-IN HYBRID

La autoturismele plug-in, în top 3 modele din 2026 primul loc este ocupat de BYD Seal U cu 494 unităţi, urmat de Chery Tiggo 9 cu 352 unităţi si Toyota RAV4 cu 342 unităţi.

Top Mărci – FULL HYBRID

Autoturismele hibride, fără reîncărcare din surse externe, au pe primul loc din top 3 din 2026 Toyota Corolla cu 2390 unităţi şi o creştere de 51% faţă de anul precedent, urmat de Toyota Yaris Cross cu 1357 unităţi şi Dacia Duster cu 1301 unităţi.

Top Mărci – MILD HYBRID

Autoturismele mild hybrid au pe primul loc din top 3 în anul 2026 marca Dacia Duster cu 1553 unităţi şi o scădere de 55%, urmat de Skoda Octavia cu 915 unităţi şi Dacia Bigster cu 756 unităţi.

La categoria vehicule comerciale uşoare şi minibus se înregistrează, în iunie 2026, o creştere de 2% faţă de iunie 2025, din care vehiculele comerciale uşoare fără minibus înregistrează o majorare de 10,9%.

Pe de altă parte, vehiculele comerciale uşoare electrice au atins, în primele şase luni ale anului 2026, un volum de 257 unităţi, faţă de 333 unităţi în aceeaşi perioadă a anului trecut.

În acelaşi timp, vehiculele comerciale grele şi bus înregistrează, în iunie 2026, o creştere de 35% faţă iunie 2025, din care vehiculele comerciale grele de peste 16 tone plus autotractoarele au un avans de 22,8%, potrivit datelor APIA.