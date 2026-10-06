Vânzările din comerț cresc timid, susținute de produsele nealimentare

Vânzările cu amănuntul au crescut cu 2,3% în luna august, un efect de bază favorabil ajutând creșterea anuală să revină pe teritoriul pozitiv, la +0,1% față de -6,1% în iulie, potrivit datelor transmise marți de Institutul Național de Statistică. Este prima creștere anuală din august 2025, notează economiștii BCR într-o notă transmisă investitorilor.

Vânzările de produse nealimentare au fost principalul motor al creșterii în cursul lunii, deși vânzările de alimente și combustibili au crescut și ele. „Per total, rezultatul a fost peste așteptările noastre”, mai spun aceștia.

Consumul începe să înregistreze o îmbunătățire în trimestrul al treilea, ceea ce susține opinia bancherilor citați că cheltuielile de consum ar trebui să se consolideze în a doua jumătate a anului. „Cu toate acestea, creșterea salariilor continuă să fie în urma inflației, afectând puterea de cumpărare a consumatorilor. Ne așteptăm ca salariile reale să rămână în teritoriu negativ pe tot parcursul anului 2026, iar vânzările cu amănuntul să scadă în 2026, în ciuda unei performanțe relativ mai bune în a doua jumătate a anului”, arată nota transmisă marți de BCR.

Vânzările de alimente au crescut cu 0,6 % față de luna precedentă (dar au rămas cu 1,9% mai mici față de august 2025), iar cele de produse nealimentare au crescut cu 4,0% față de luna precedentă și cu 0,2% față de anul precedent. Vânzările de combustibili au crescut cu 1,8% față de luna precedentă și au scăzut cu 0,3% față de anul precedent, mai spune INS..

Încrederea consumatorilor s-a îmbunătățit marginal, ajungând la -32,5 în septembrie, față de -32,6 în august.

Managerii din comerț vorbesc despre o activitate comercială recentă mai intensă, niveluri mai scăzute ale stocurilor și așteptări mai pesimiste privind vânzările viitoare, arată nota BCR..

Rata șomajului a ajuns la 6,4% în august 2026, constantă față de luna precedentă. Salariile reale au rămas în teritoriu negativ timp de 13 luni, scăzând cu -2,5% în iulie 2026. Indicatorul Așteptărilor de Ocupare a Forței de Muncă (EEI) a scăzut la 99,9 în septembrie de la 100,8 în august, situându-se puțin sub pragul de 100 și, prin urmare, indicând intenții slabe de angajare. Managerii din industria prelucrătoare și servicii au raportat așteptări mai slabe privind angajarea, în timp ce firmele de retail și construcții au raportat intenții de angajare mai solide. Temerile consumatorilor legate de șomaj în următoarele 12 luni au crescut față de luna august.