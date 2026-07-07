Vara asta, Timișoara merită un weekend întreg

Ieși seara din Piața Libertății, străbați la pas centrul orașului spre Piața Unirii, te lași atras de atmosfera unei terase și, fără să-ți dai seama, planul pentru restul serii se rescrie: întâlnești prieteni, descoperi un concert sau te oprești la un eveniment care nu era pe listă.

Vara, asta se întâmplă destul de ușor la Timișoara.

În primul weekend din iulie, JAZZx a adus jazzul în centrul orașului, iar Festivalul Inimilor a umplut Parcul Rozelor și Piața Unirii de muzică, dans și tradiții din întreaga lume.

La Timișoara, e suficient să străbați câteva străzi ca să treci dintr-o atmosferă în alta.

Nu întâmplător, orașul a fost desemnat Destinația Anului 2026 în România.

Următorul weekend de pus în calendar: 31 iulie – 3 august

Timp de trei zile, Ziua Timișoarei aduce din nou muzica și evenimentele în oraș. The Script și Beth Hart sunt două dintre numele care urcă pe scenele Timișoarei, alături de artiști români și internaționali.

E un motiv foarte bun să-ți rezervi weekendul aici.

Între concerte, ai timp pentru o cafea în Piața Unirii, pentru Bega, pentru un prânz care se prelungește sau pentru o plimbare fără traseu prin centru. Seara te întorci la scenă. A doua zi, o iei de la capăt.

Nu trebuie să alegi între festival și explorarea orașului. La Timișoara, cele două vin împreună.

Și dacă vii cu copiii

La Muzeul Interactiv al Copiilor, cei mici nu sunt rugați să stea cuminți și să privească. Pot atinge, construi, testa, încerca și descoperi.

Fără „nu pune mâna”. Fără liniște obligatorie. Fără acel moment în care începi să calculezi cât mai rezistă.

Iar când ieși din muzeu, ziua continuă. Poți merge spre parc, pe malul Begăi sau înapoi în centru și încă ai destul timp pentru oraș.

Poate vii pentru The Script. Poate pentru Beth Hart. Poate pentru un weekend în familie.

Cert e că Timișoara are cu ce să-ți umple câteva zile bune.

Vino pentru evenimente. Rămâi pentru atmosferă.

Descoperă vara la Timișoara.

https://visit-timisoara.com/

https://visit-timisoara.com/ro/campaigns/timisoara-vara-2026/

Articol susținut de Visit Timișoara