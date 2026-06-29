Varianta de guvern pe care și-o dorește Grindeanu. „Cine nu a fost de acord e Bolojan”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că a fost de acord la întâlnirea de la Palatul Cotroceni cu propunerea liderului UDMR, Kelemen Hunor, de a se face un guvern format din PSD, PNL şi UDMR, dar liderul PNL, Ilie Bolojan, nu ar fi fost de acord, informează Agerpres.

Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord că singura soluţie soluţie viabilă în acest moment este un guvern PSD-PNL-UDMR.

Grindeanu invocă discuțiile de la Cotroceni

„PSD a fost de acord cu această variantă la Cotroceni. Cine nu a fost de acord e Bolojan. Mergeţi şi întrebaţi-l”, a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că în acest moment este greu de detensionat situaţia de pe scena politică românească.

„Eu cred că în acest moment e greu să detensionezi şi am văzut ce a declarat Hunor. Sunt de acord. Cred că e nevoie de o calmare, dar e nevoie de un guvern. Noi nu ne-am schimbat punctul de vedere, repet. De când PSD a hotărât şi bine a făcut că l-a înlăturat pe Ilie Bolojan prin moţiune de cenzură, fiindcă lucrurile mergeau şi merg în continuare într-o direcţie proastă, noi am spus acelaşi lucru. Nu ne-am schimbat de la o zi la alta”, a afirmat liderul social-democraților.

El a spus că liberalii ar trebui să renunțe la decizia anterioară de a nu mai face un guvern alături de social-democrați.

„Dacă e să ne luăm după sondajele de acum şi facem anticipate, cum se face majoritatea? PNL a făcut o rezoluţie prin care nu se mai aliază cu PSD. Facem şi noi, PSD, facem şi noi lucrul ăsta. Şi cine guvernează?”, a afirmat Grindeanu.

USR, „favorit” la scoaterea din coaliție

O poziție similară privind formula guvernamentală a avut și liderul UDMR Kelemen Hunor, care a declarat, luni, că nu mai este posibilă varianta unui guvern minoritar fie PSD, fie PNL-USR-UDMR. În aceste condiții, variantele ar fi refacerea coaliției anterioare sau formarea unui guvern fără USR.

„Din punctul meu de vedere, soluţia în continuare ar fi un guvern majoritar. Dacă nu se poate să restabilim coaliţia veche, atunci ar fi posibil un guvern PNL-PSD-UDMR, cum a fost până în iunie anul trecut, cu un premier acceptabil pentru toată lumea şi eventual nu vin oameni din prima linie în ministere, ci găsim oameni politici, oameni propuşi de fiecare partid, pentru fiecare minister, aşa cum era guvernul înainte de moţiunea de cenzură, cu miniştri propuşi şi cu o majoritate simplă, cel puţin până anul viitor, să trecem în 2026-2027, în primăvară”, a spus Kelemen Hunor.

De asemenea, PSD a anunțat ca exclude orice posibilitate ca partidul să voteze pentru un guvern condus de către Siegfried Mureșan.

„PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureșan! Sub nicio formă! Rușine Bolojan, pentru această propunere de premier!”, se afirmă în finalul mesajului PSD postat pe Facebook.

Postarea a venit după ce, luni dimineață”, Mureșan l-a atacat pe Sorin Grindeanu, spunând că „va fi întotdeauna premierul OUG 13”.