Variantele de acord dintre Trump și Putin la summitul din Alaska. Ce soluții are Europa și ce ar putea să accepte Kievul

Președintele SUA Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin vor discuta un posibil acord pentru încetarea războiului în Ucraina la întâlnirea pe care o vor avea vineri în Alaska, un summit care probabil va afecta securitatea europeană în ansamblu. Însă Trump este nevoit să ia în calcul mai mulți factori, precum o posibilă reacție de respingere a UE și Ucrainei sau riscurile majore de politică internă, se arată într-o analiză a Reuters.

Liderii europeni și președintele ucrainean Volodimir Zelenski intenționează să discute cu Trump în cursul zilei de miercuri pe fondul temerilor că Washingtonul, până acum cel mai mare furnizor de armament către Ucraina, ar putea dicta termeni de face nefavorabili Kievului.

Ce fel de acord ar putea rezulta din summit

Vinerea trecută, Trump a spus că va fi „un schimb de teritorii care să fie în beneficiul amândurora”. Declarația a produs consternare la Kiev și în capitalele europene pentru că Rusia ar fi răsplătită după 11 ani de eforturi, dintre care ultimii trei cu un război pe scară largă, de a obține teritoriu ucrainean. Rușii controlează aproximativ 19% din Ucraina, însă aceasta din urmă nu controlează teritorii rusești.

„Este o îngrijorare rezonabilă să crezi că Trump va fi tras pe sfoară de Putin și că va obține un acord teribil pe seama Ucrainei”, a declarat Daniel Fried, un fost diplomat american care activează acum în think-tankul Atlantic Council. Însă „soluții mai bune” pentru Ucraina ar fi posibile dacă Trump și echipa lui „se va trezi și-și va da seama că Putin îi păcălește”.

Un posibil deznodământ ar fi „o linie de armistițiu” în locul unui transfer de teritorii, cu o recunoaștere doar de facto, nu și legală, a câștigurilor teritoriale actuale ale Rusiei. Orice acord de pace viabil ar trebui să rezolve probleme precum viitoare garanții de securitate pentru Ucraina, aspirațiile sale de a intra în NATO, restricțiile cerute de Moscova privind mărimea armatei sale și viitorul sancțiunilor Occidentului asupra Rusiei.

Trump nu s-a pronunțate pe aceste chestiuni de când a anunțat summitul cu Putin, deși membri ai administrației americani au spus că Ucraina nu se poate alătura NATO.

Unii diplomați spun că există o posibilitate redusă ca Trump să ajungă la o înțelegere unilaterală cu Putin, prin care să acorde prioritate unor contracte lucrative în domeniul energiei și a unor acorduri privind controlul armamentului, mai scrie Reuters. Chiar Trump a spus că ar putea să ajungă în Alaska la concluzia că un acord de pace în Ucraina nu poate fi realizat. Casa Albă nu a răspuns solicitării de a comenta posibilitatea ca Trump să se limiteze la un acord unilateral cu Putin.

Ce se întâmplă dacă Ucraina are obiecții la o înțelegere Trump-Putin?

Trump va întâmpina o rezistență puternică din partea lui Zelenski și a aliaților europeni dacă un acord va cere Ucrainei să cedeze teritorii. Zelenski susține că este interzisă prin Constituția Ucrainei un asemenea deznodământ, dacă nu există un referendum prin care să fie schimbată.

Trump ar putea să încerce să forțeze Kievul să accepte un asememea acord amenințând că va stopa furnizarea de armament și de informații. Însă analișii cred că există o posibilitate mai mare ca Ucraina să accepte înghețarea ostilităților pe linia frontului și o împărțire instabilă, fără obligații legale.

Citește și Un summit văzut ca un premiu pentru Putin. Ce vrea liderul rus de la întâlnirea cu Donald Trump din Alaska

Un oficial european a declarat pentru Reuters că, și în eventualitatea în care Trump nu va respecta promisiunile recente de a reluat furnizările de arme către Ucraina, este probabil să permită Europei să cumpere armament american pentru Ucraina.

„Pierderea capacităților americane de informații ar fi elementul cel mai greu de înlocuit. Europa nici măcar nu se apropie în ce privește furnizarea acestui tip de sprijin”, a declarat oficialul.

Cum ar putea un acord să afecteze sprijinul intern pentru Trump

Ar exista un risc politic major pentru Trump în interiorul SUA în cazul abandonării Ucrainei, crede John Herbst, un fost ambasador american la Kiev, acum activ la Atlantic Council. Asta l-ar înfățișa drept „complice în violarea Ucrainei de către Putin. În mod sigur, nu cred că Trump vrea să fie văzut astfel”, a spus Herbst.

În pofida unei poziții politice solide pe plan intern, Trump ar putea fi atacat chiar de către părți ale dreptei americane dacă se va crede că a cedat Rusiei.

„Să-l răsplăteșt pe Putin ar însemna să trimiți exact mesajul opus care trebuie trimis dictatorilor de pe glob”, a scris pe X Brian Fitzpatrick, un membru republican al Congresului și fost agent FBI.

Cum ar putea răspunde aliații europeni ai Ucrainei

Statele membre ale UE au anunțat marți că Ucraina trebuie să fie liberă să-și decidă viitorul și că sunt gata să contribuie mai mult la garanțiile de securitate pentru Kiev. Oana Lungescu, un fost purtător de cuvânt al NATO, a afirmat că statele europene trebuie să se miște mult mai repede pentru înarmarea Ucrainei și să înceapă discuțiile privind accederea ei în UE în septembrie.

Jana Kobzova, analist la European Council on Foreign Relations, cred că „dacă un acord inacceptabil va rezulta din Alaska, capitalele europene vor intra într-o nouă ofensivă diplomatică, de seducere vis-a-vis de Trump”. „Liderii europeni sunt din ce în ce mai conștienți că viitorul securității Ucrainei este inseparabil de cel al restului Europei și că nu-l pot lăsa pe Putin să-i decidă forma”, a spus Kobzova.