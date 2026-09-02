„Nașul politic” al lui Lucian Pahonțu dezvăluie cum a ajuns acesta să fie numit șeful SPP de către Traian Băsescu: „Mi l-au propus structurile, nu faci propuneri de capul tău. Normal că l-am recomandat”

Senatorul PNL Vasile Blaga confirmă pentru HotNews că el este cel care i-a recomandat lui Traian Băsescu să-l numească pe Lucian Pahonțu în fruntea Serviciului de Protecție și Pază (SPP). Politicianul liberal era atunci ministru de interne în guvernul Tăriceanu.

„Dacă mi-a cerut domnul președinte, normal că i-am recomandat ce mi-au propus structurile”, spune Vasile Blaga, într-un dialog cu HotNews.

El confirmă pentru HotNews că a făcut recomandările și la sugestia lui Anghel Andreescu, fost șef SPP și fost superior al lui Pahonțu în Jandarmerie, acum general în rezervă – care, conform site-ului de investigații Snoop, este nașul de cununie al lui Pahonțu.

În decembrie 2025, ziarul Ziua scria că numele lui Pahonțu a fost vehiculat pentru șefia SPP imediat după instalarea lui Traian Băsescu la Cotroceni. Jurnaliștii spuneau atunci că dosarul lui Pahonțu a ajuns pe masa președintelui la insistențele chestorului Anghel Andreescu, care mai întâi i-l propusese lui Vasile Blaga, pe atunci ministru de interne.

Vasile Blaga confirmă informația pentru HotNews și adaugă că pe aceeași cale a fost instalat în fruntea SPP și Gabriel Crețu, fostul adjunct al lui Lucian Pahonțu. Gabriel Crețu a fost trecut în rezervă în decembrie 2019, printr-un decret semnat de Klaus Iohannis și Ludovic Orban.

„Erau oameni foarte buni, mi-au fost și mie recomandați de structuri”

„Erau oameni foarte buni, mi-au fost și mie recomandați de structuri. Normal că i-am recomandat (n.r. lui Traian Băsescu) ce mi-au propus structurile”, susține Vasile Blaga.

Politicianul confirmă, de asemenea, că din „structurile” care i-au recomandat pe cei doi făcea parte și Anghel Andreescu, fost șef în SPP și superiorul lui Pahonțu în Jandarmerie. Conform surselor Snoop, Andreescu este și nașul de cununie al lui Pahonțu.

„A fost adjunctul meu și secretarul de stat care răspundea de structurile de forță în mandatul meu, între 2004 și 2007. Nu făceam propuneri după cum mă tăia capul”, susține Blaga, fost ministru de interne, când îl întrebăm despre rolul jucat de Anghel Andreescu.

„Când recomanzi pe cineva, sunt 18-19 semnături până la ministru”

HotNews l-a întrebat pe Vasile Blaga dacă a făcut verificări despre trecutul lui Pahonțu înainte să-l recomande lui Traian Băsescu. Spune că Pahonțu era deja șef la brigada de intervenție a Jandarmeriei și a plecat de la premisa că verificările au fost deja făcute.

„Discutăm totuși de 2005, nu 1992-1993. Când recomanzi pe cineva, sunt 18-19 semnături până la ministru. Și e clar că făcuseră ei verificări”, contină Blaga.

Despre implicarea lui Pahonțu în actele de represiune din timpul Revoluției și Mineriadei, Vasile Blaga spune că nu știa nimic, doar ce a citit în presă. S-a scuzat că este în prezidiu, în timpul unei ședințe de plen, și n-a făcut alte comentarii despre subiect.

Conform jurnaliștilor de la Recorder, Lucian Pahonțu a participat, în calitate de ofițer al Trupelor de Securitate, la masacrul din 21 decembrie 1989, din timpul Revoluției, dar și la represiunile din timpul primei Mineriade.