Vaticanul amenință cu excomunicarea un grup catolic rebel: „O ofensă gravă împotriva lui Dumnezeu”

Vaticanul a cerut miercuri unui grup catolic separatist dedicat vechii liturghii în latină să anuleze planurile de hirotonire a unor noi episcopi fără consimţământul Papei Leon, avertizând că această acţiune ar atrage excomunicarea din partea Bisericii cu 1,4 miliarde de membri.

În prima ameninţare cunoscută cu cea mai severă pedeapsă a Bisericii din timpul papalităţii lui Leon, biroul doctrinar al Vaticanului a avertizat Societatea Sfântului Pius al X-lea, cu sediul în Elveţia, că orice hirotonire a episcopilor ar crea o „schismă”, adică o ruptură formală cu Papa, relatează Reuters și News.ro.

Ceremonia de hirotonire planificată ar marca „o ofensă gravă împotriva lui Dumnezeu şi ar atrage excomunicarea stabilită de Biserică”, a transmis cardinalul Victor Fernandez, şeful biroului, într-un comunicat.

Societatea Sfântului Pius al X-lea este un grup ultratradiţionalist care neagă învăţăturile cheie ale Conciliului Vatican II, o adunare istorică a episcopilor la Vatican din anii 1960, care a urmărit o serie de reforme pentru Biserica globală. Conciliul a permis, de asemenea, ca Liturghia, celebrată până atunci doar în latină, să fie celebrată în limbile locale. Societatea a respins această schimbare, invocând dorinţa de a păstra sentimentul de mister şi formalitate al ritului latin.

Persoanele excomunicate sunt considerate complet separate de Biserică. Acestea nu pot primi sacramentele sau ocupa funcţii în Biserică până când nu se pocăiesc. Dacă mor în timp ce sunt excomunicate, ele nu pot primi înmormântare catolică.

Societatea Sfântului Pius al X-lea, care afirmă că numără 733 de preoţi în întreaga lume, are relaţii tensionate cu Vaticanul de zeci de ani.

Fondatorul său, arhiepiscopul Marcel Lefebvre, a fost excomunicat în 1988 după ce a hirotonit patru episcopi fără permisiunea papei de atunci, Ioan Paul al II-lea.

Benedict al XVI-lea, succesorul lui Ioan Paul, a încercat să reia dialogul cu societatea şi a ridicat patru excomunicări rămase.

Conducerea actuală a anunţat în februarie că intenţionează să hirotonească noi episcopi, fără aprobarea Vaticanului, în iulie, invocând necesitatea unui număr mai mare de prelaţi pentru a conduce societatea.

O învăţătură strictă a Bisericii este că numai papa poate autoriza consacrarea de noi episcopi, pentru a menţine legăturile Bisericii cu cei 12 apostoli ai lui Isus, care sunt consideraţi primii preoţi şi episcopi.

Consacrarea fără consimţământul papal atrage excomunicarea automată atât pentru persoana consacrată, cât şi pentru episcopul care oficiază ceremonia.