Vaticanul ia o măsură dură în cazul „schismei” din Biserica Catolică: Peste 500.000 de creștini excomunicați

Vaticanul a anunțat, joi, că preoții și laicii catolici din grupul separatist de dreapta care a hirotonisit episcopi fără aprobarea Papei Leon se află în schismă față de Biserică în general și sunt acum excomunicați, a scris Reuters. Este vorba despre peste 500.000 de creștini, potrivit BBC.

Dicasterul pentru Doctrina Credinței, principala autoritate de supraveghere a Bisericii cu 1,4 miliarde de credincioși, a emis un decret ferm, în care îi avertizează pe catolici că Societatea Episcopală Sfântul Pius al X-lea (FSSPX), cu sediul în Elveția, oficiază sacramente în mod ilicit.

Decretul a fost emis după ce Societatea, care poartă numele unui papă de la începutul secolului al XX-lea, cunoscut pentru opoziția sa față de modernizare, a hirotonisit patru episcopi noi, miercuri, în Elveția, sfidând apelul Papei Leon.

Ca răspuns, cei șase episcopi ai FSSPX au fost excomunicați. În plus, într-o mișcare neobișnuită, Vaticanul a precizat că toți membrii laici ai mișcării „trebuie considerați schismatici și excomunicați”.

Decretul atrage atenția că grupul ultratradiționalist, care neagă învățături cheie ale Bisericii Catolice, nu poate să oficieze căsătorii și nici să asculte spovedanii.

În Biserica Catolică, doar Papa poate să autorizeze hirotonisirea noilor episcopi, pentru a menține legăturile bisericii cu cei 12 apostoli ai lui Iisus Hristos, care sunt considerații primii preoți și episcopi.

„Noi nu i-am închis ușa Sfântului Părinte”

După liturghia de miercuri, de la Econe, din Elveția, unul dintre membrii grupului, care s-a prezentat drept Părintele Benedict și a precizat că nu este autorizat să vorbească public despre această situație, a declarat că se așteaptă ca grupul să își continue activitatea ca până acum.

„Continuăm pur și simplu”, a afirmat el. „Îl respectăm pe Papă. Vom continua să ne rugăm pentru el”, a mai spus acesta.

Părintele Benedict a criticat reacția Vaticanului.

„Această sancțiune arată că, vreau să zic, noi nu i-am închis ușa Sfântului Părinte, Sfântului Scaun”, a adăugat Benedict. „Ei ne-au închis-o în față. Deci asta este trista realitate”, a continuat el.

Cum pot cei excomunicați să reintre în comuniune cu Biserica Catolică

Ulterior, Vaticanul a precizat că laicii catolici afectați de decizia de excomunicare pot reintra în comuniune deplină cu Biserica dacă se întâlnesc cu episcopul lor și semnează două documente, o profesiune de credință și aderarea la învățătura oficială a Bisericii Catolice.

Potrivit Sfântului Scaun, preoții FSSPX care vor să se pocăiască trebuie să parcurgă o procedură similară, însă vor trebui, de asemenea, să îi scrie Papei o scrisoare în care să ceară iertare și să își declare credința în validitatea reformelor adoptate de Biserica Catolică începând din anii 1960.

FSSPX a fost fondată în 1970, ca mișcare de opoziție față de reformele de modernizare ale Bisericii Romano-Catolice din perioada anilor 1960, adoptate în cadrul așa-numitului Conciliu Vatican II.