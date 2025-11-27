Vedeta unui club din SuperLiga, pe lista lui Galatasaray pentru un transfer în iarnă

Ștefan Baiaram (22 de ani) face un sezon bun la Universitatea Craiova, cu opt goluri și două assisturi în 24 de meciuri, evoluții care l-au adus și la echipa națională. Calificat și în Europa (Conference League) cu gruparea din Bănie, fotbalistul român a ajuns inclusiv în atenția celor de la Galatasaray, după cum relatează presa din Turcia, citată de DigiSport.ro.

Potrivit presei turce, campioana caută să se întărească în pauza competițională din iarnă, din cauza numeroaselor accidentări din atac (Mauro Icardi, Yusuf Demir, Yunus Akgun).

Una dintre țintele grupării din Istanbul este chiar Baiaram, fotbalist cotat la trei milioane de euro pe site-ul de specialitate transfermarkt.

„Ar fi o mutare-surpriză”, scriu jurnaliștii de la takvim. Pe finalul perioadei de mercato din vară, o altă echipă din Turcia, Istanbul Bașakșehir, l-a dorit pe Baiaram.

În jur de 6-7 milioane de euro au oferit oficialii turcilor, după cum dezvăluia Sorin Cârțu, președintele de onoare al oltenilor, sumă cu care Universitatea Craiova nu a fost de acord.