Vei primi bani dacă vei consuma mai puțină energie în anumite ore

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) se pregătește să adopte un proiect de ordin de aprobare a unui Regulament privind mecanismul de achiziționare a serviciului de sistem pentru flexibilitatea consumului dispecerizabil, acesta aflându-se pe ordinea de zi a ședinței de săptămâna aceasta a Comitetului de Reglementare al ANRE.

Draftul a fost inițiat încă din noiembrie anul trecut, după cum a relatat Profit.ro.

Între timp, din cauza opririi ambelor reactoare ale centralei nucleare Cernavodă, ca urmare a secetei, România pierzând astfel circa 1.400 MW de putere de producție, Guvernul a solicitat reduceri voluntare de consum, dar a reglementat totodată și posibilitatea limitării sarcinii marilor consumatori industriali, la nevoie, de către Dispecerul Energetic Național (DEN) din cadrul operatorului de transport și sistem Transelectrica.

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