Venirea lui Hagi se amână. FRF a anunțat primele măsuri după decesul lui Mircea Lucescu

FRF a emis un comunicat imediat după decesul lui Mircea Lucescu de astăzi, anunțând că suspendă procesul de numire al înlocuitorului său pe banca naționalei României.

Mircea Lucescu a suferit de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Federația Română de Fotbal a anunțat primele măsuri luate după ce a fost anunțat decesul lui Mircea Lucescu.

Astfel, la toate partidele din Superliga, Liga 2 și Liga 3, dar și la competițiile feminine se va ține un moment de reculegere în memoria fostului selecționer.

Mai mult, Federația a luat decizia de amâna discuțiile cu succesorul lui Il Luce pe banca României, cel mai probabil acesta urmând să fie Gică Hagi:

„În acest context plin de suferință pentru întreaga familie a fotbalului românesc, FRF anunță că procesul de numire a unui nou selecționer va fi suspendat pe o perioadă nedeterminată”.