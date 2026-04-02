Verdictul sumbru al piețelor după discursul lui Trump: prețul petrolului crește și mai mult, acțiunile scad. Ce urmează

Incendiu puternic după ce resturile unei drone iraniene interceptate au lovit o instalație petrolieră, potrivit autorităților, în Fujairah, Emiratele Arabe Unite. FOTO: Altaf Qadri / AP / Profimedia

Lipsa unui calendar clar privind sfârșitul războiului din Iran din discursul lui Donald Trump de miercuri seară a avut deja un efect imediat asupra burselor asiatice și asupra prețului petrolului, scriu Reuters și Bloomberg.

Acțiunile au înregistrat o scădere bruscă, iar prețul petrolului a crescut după ce președintele Donald Trump a declarat că SUA vor lovi Iranul extrem de dur în următoarele două-trei săptămâni, temperând speranțele privind o soluționare rapidă a conflictului.

Acțiunile asiatice și-au pierdut câștigurile de la începutul zilei de joi, scăzând cu peste 1,4%, iar contractele futures pe indicii bursieri americani au înregistrat o scădere de 1% în timp ce Trump vorbea despre atacuri într-un discurs adresat națiunii, scrie Bloomberg.

Obligațiunile de stat au scăzut, randamentul obligațiunilor de referință pe 10 ani crescând cu patru puncte de bază, până la 4,36%.

De asemenea, prețul petrolului Brent a crescut cu 4,2%, depășind 105 dolari pe baril.

Discursul președintelui Trump nu a conținut ceea ce sperau piețele

Trump a anunțat într-un discurs adresat națiunii că obiectivele strategice principale sunt pe cale de a fi îndeplinite.

Președintele a sugerat totuși că operațiunile militare s-ar putea intensifica în curând, afirmând că „în următoarele două-trei săptămâni, îi vom readuce în epoca de piatră, acolo unde le este locul”.

Dar el a sugerat, de asemenea, că diplomația va continua, adăugând: „între timp, discuțiile sunt în curs”.

„Discursul președintelui Trump nu a conținut ceea ce sperau piețele — și anume, indicii privind încetarea luptelor”, a declarat Jumpei Tanaka, șeful departamentului de strategie de investiții la Pictet Asset Management Japan, citat de Bloomberg.

„În schimb, el a sugerat o potențială escaladare a situației, ceea ce este un factor clar negativ pentru acțiuni.”

„Piața pare să se concentreze pe ideea că războiul nu s-a încheiat, că SUA caută o escaladare și speră că aceasta va forța Iranul să încheie un acord”, a spus și Rodrigo Catril, strateg valutar la National Australia Bank Ltd.

Mesaje neclare despre negocieri

Cu câteva ore înainte de discurs, președintele iranian a făcut un gest neobișnuit, publicând o scrisoare adresată americanilor, în care susținea că țara sa nu are nimic împotriva SUA și că a acționat în legitimă apărare.

El a avertizat că „continuarea pe calea confruntării este mai costisitoare și mai inutilă ca niciodată” și a subliniat că atacurile asupra infrastructurii vizează direct poporul iranian.

Anterior, Trump a declarat că Iranul a cerut un armistițiu, adăugând că SUA ar lua în considerare acest lucru doar dacă Strâmtoarea Hormuz ar fi redeschisă.

Ministerul de Externe al Iranului a declarat că afirmația privind cererea de armistițiu este „falsă și nefondată”, potrivit televiziunii de stat.

Ce urmează

Unii investitori au afirmat că va dura ceva timp până când fluxurile de petrol vor reveni la normal, chiar dacă războiul se va încheia în termenul stabilit de Trump, mai ales având în vedere pagubele suferite de unele instalații energetice.

Echipa lui Trump a sugerat, de asemenea, că redeschiderea strâmtorii, pe care trece 20% din producția mondială de țiței, s-ar putea să nu fie necesară pentru încetarea ostilităților.

În discurs, președintele a susținut că strâmtoarea se va deschide natural, după încheierea războiului.

Dar i-a criticat pe aliați și i-a trimis să deschidă chiar ei calea navigabilă.

Trump a spus că americanii „nu au nevoie” de strâmtoare și că țările care au nevoie de ea „trebuie să o ia și să o prețuiască”.