Veste proastă pentru est-europeni: Energia electrică va fi mai scumpă decât în Vest mai mulți ani de acum încolo

Prețurile la energie electrică în Europa de Sud-Est vor continua să fie mai mari decât cele din centrul și vestul continentului mai mulți ani de-acum încolo, din mai multe cauze, una dintre ele fiind războiul din Ucraina, atât în actuala fază de conflict, cât și în perioada de reconstrucție ce va urma, anunță Georgios Stassis, președintele și CEO-ul Public Power Corporation (PPC).

Citește mai mult pe Profit.ro