Vești bune pentru FCSB despre Denis Drăguș și Mihai Popescu. Când ar putea reveni cei doi

FCSB se pregătește pentru următoarea partidă din Superliga, iar Mihai Stoica a oferit informații despre situația medicală a mai multor jucători.

Denis Drăguș continuă recuperarea după accidentarea suferită în meciul cu Universitatea Craiova, pierdut de FCSB cu 0-5. Atacantul a acuzat probleme la genunchiul stâng și nu a putut răspunde convocării la echipa națională.

Potrivit informațiilor oferite de Mihai Stoica, Drăguș ar putea reveni mai repede, dar FCSB nu vrea să riște

Denis Drăguș se antrenează separat și a început deja exercițiile care presupun schimbări de direcție și contact controlat cu mingea.

„Denis Drăguș face separat, e acum la schimbări de direcție. Lovește mingea, dar controlat, dă pase scurte. La musculatura pe care o are, cred că puțin forțat poate juca și cu Oțelul. Doar că e un jucător mult prea important pentru noi ca să-l forțăm”, a declarat Mihai Stoica.

Partida cu Oțelul Galați este programată pe 10 octombrie, de la ora 21:30.

Mihai Popescu și Batubinsika, aproape de revenire

Vești bune sunt și în cazul fundașilor Mihai Popescu și Dylan Batubinsika. Cei doi s-au antrenat normal în ultima perioadă, iar Popescu a bifat chiar 60 de minute într-un meci amical disputat de FCSB.

„Batubinsika poate juca cu Oțelul, chiar și Mihai Popescu”, a transmis oficialul roș-albaștrilor.

Mihai Popescu nu a evoluat până acum în acest sezon, după ce s-a accidentat înaintea primei partide oficiale a campioanei, cu FC Argeș.

Fundașul a avut anterior o accidentare serioasă la genunchiul stâng, suferită în octombrie 2025, în meciul România – Austria. Investigațiile efectuate după noua problemă medicală au exclus însă o nouă ruptură de ligament încrucișat.

FCSB ocupă în prezent locul 11 în clasamentul Superligii, cu 12 puncte acumulate.