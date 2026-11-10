Viața profesională și cea privată, despărțite de navetă: problema a sute de mii de români nu sunt cele 8 ore de muncă, ci drumul până acolo

Pentru românii care lucrează, cea mai mare problemă nu e programul, ci distanța. Asta arată cercetarea Statisticii „Reconcilierea vieții profesionale cu cea familială”.

Dintre cele peste 1,8 milioane de persoane ocupate cu responsabilități de îngrijire, aproape jumătate spun că munca le îngreunează viața de familie. Raportul INS notează: „În rândul persoanelor care întâmpinau obstacole legate de locul de muncă, principala dificultate era distanța mare între reședința obișnuită și locul de muncă, declarată de 42,9% dintre acestea.” Tabelele anchetei arată că e vorba de aproximativ 314.000 de persoane. Programul imprevizibil sau dificil vine pe locul doi, cu 29,4%, iar sarcinile extenuante (15,6%) și programul prelungit (11,2%) sunt mult în urmă.

Ruralul, cel mai expus

Cea mai mare diferență e între sat și oraș. Potrivit INS, „distanța mare între reședința obișnuită și locul de muncă reprezenta principalul obstacol în desfășurarea activității profesionale pentru 50,8% dintre persoanele din mediul rural care întâmpinau obstacole, comparativ cu 36,3% în mediul urban”.

Cifrele absolute arată același lucru. Mediul rural are aproximativ 43,5% dintre persoanele ocupate cu responsabilități de îngrijire, dar aproximativ 54% dintre cele care numesc distanța drept principalul obstacol: circa 170 de mii de oameni, față de circa 144 de mii la oraș.

Distanța apare mai des și la bărbați. Dintre cei care întâmpină obstacole, „bărbații au declarat mai frecvent ca principal obstacol distanța mare între reședința obișnuită și locul de muncă (44,6%, față de 40,3% în cazul femeilor)”. În cifre absolute, aproape două treimi dintre cei care indică distanța sunt bărbați.

Construcțiile și muncitorii, cei mai afectați

Problema apare în toată economia, dar nu peste tot la fel. INS precizează că persoanele cu obstacole indică distanța drept principalul obstacol „în toate cele patru sectoare”. Ponderea ajunge la 61,0% în construcții și 49,0% în industrie. În agricultură e 42,2%, iar în servicii 36,3%.

Contează și tipul de muncă. Distanța este „menționată cel mai frecvent de muncitorii necalificați (60,8%) și de muncitorii calificați și asimilați (56,7%)”. Excepțiile sunt lucrătorii din servicii și lucrătorii calificați din agricultură, pentru care pe primul loc se află programul imprevizibil.

Același tipar apare la salariați și în sectorul privat. 44,6% dintre salariații cu obstacole indică distanța, față de 30,0% dintre lucrătorii pe cont propriu. În sectorul privat ponderea e tot 44,6%, față de 34,5% în cel public, unde pe primul loc se află programul dificil.

Pe vârste, raportul arată că „distanța mare între reședința obișnuită și locul de muncă era principalul obstacol la toate grupele de vârstă cuprinse între 18 și 54 ani”. Abia la 55–64 de ani distanța ajunge la egalitate cu programul dificil (34,8% față de 35,2%).

Jurnalistul Dan Popa trimite în fiecare joi dimineață newsletterul „EconoMix”. Dacă te interesează finanțele personale și vrei să primești recomandări economice, te poți abona aici: