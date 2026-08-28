Vicecancelarul Germaniei se duce în SUA la summitul G20 cu un mesaj categoric: „Trump e de vină. Consecințele le simțim la pompă”

Ministrul german de finanțe Lars Klingbeil i-a cerut vineri președintelui american Donald Trump să pună capăt războiului „iresponsabil” cu Iranul, înainte de vizita sa de săptămâna viitoare în Statele Unite, unde va participa la summitul G20, relatează agenția germană de presă DPA, citată de Agerpres.

Klingbeil, care deține și funcția de vicecancelar, a declarat pentru postul ARD: „Acesta este cel mai important mesaj, inclusiv pentru SUA: puneți capăt acestui război”.

De asemenea, el l-a acuzat frontal pe liderul de la Casa Albă pentru prețul ridicat al combustibilului. „Vina îi aparține lui Donald Trump și acestui război iresponsabil pe care l-a început în Iran. Consecințele le simțim la pompele de combustibil”, a afirmat Lars Klingbeil.

Miniștrii de finanțe din țările G20 se reunesc luni și marți în Asheville, Carolina de Nord, înainte de summitul liderilor de la Miami din cursul acestui an.

Înainte de călătorie, Klingbeil și-a reiterat apelul la introducerea unei suprataxe asupra companiilor petroliere la nivel european, avertizând că firmele fac profit din situația geopolitică.

„Își umplu buzunarele, asta trebuie să înceteze”, a spus el.

Chestiunea se află pe agenda reuniunii miniștrilor de finanțe ai UE de la Dublin, pe 19 septembrie, notează agenția DPA.