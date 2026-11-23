„În ciuda unor investiții de 7% și 8% din PIB în ultimii ani, creșterea economică a fost extrem de modestă. Nu orice avans al investițiilor publice aduce creștere economică sustenabilă.”, a spus luni viceguvernatorul BNR Cosmin Marinescu, la conferința Roinvest.

„Doresc să avertizez asupra faptului că mai multe investiții realizate de către stat nu înseamnă neapărat mai bine pentru economie“, a mai spus Marinescu.

În trimestrul al treilea, economia a crescut cu 2,1% față de trimestrul anterior (date ajustate), peste cele mai optimiste așteptări ale pieței. În aceeași perioadă, investițiile publice au urcat cu 30% în primele trei trimestre, mai ales din cauza grabei de a închide PNRR. Numai în trimestrul al treilea, creșterea a fost de 49% față de aceeași perioadă din 2025. În 2025, investițiile publice au totalizat 138 de miliarde de lei, iar în primele nouă luni din 2026 au ajuns la 108 miliarde de lei.

Marinescu precizează că volumul nu explică totul. „Trebuie să fim foarte atenți la calitatea investițiilor publice, ale căror efecte de antrenare nu sunt deloc atât de spectaculoase pe cât predică, să zic așa, multiplicatorul lui Keynes“, a spus el. „Nu orice avans al investițiilor publice aduce creștere economică sustenabilă. Foarte importantă este calitatea proiectelor de investiții publice“

Excepția: banii europeni

Viceguvernatorul BNR face o distincție importantă: proiectele finanțate din fonduri europene trebuie prioritizate, înaintea investițiilor din bani naționali și a cheltuielilor de capital din bugetul public. Ponderea banilor europeni a crescut deja: la nouă luni, fondurile UE reprezentau 66% din investițiile publice, față de 57% în 2025.

Concluzia lui Marinescu e că România trebuie să treacă „de la un model economic cantitativ la ajustări calitative“, inclusiv în sursele creșterii, care ar trebui să se bazeze mai mult pe capitalul privat și pe mediul antreprenorial.

Capitalul străin, în retragere în toată Europa

Sectorul privat nu are însă vânt din spate. Pe primele nouă luni din 2026, investițiile străine directe atrase de România au scăzut cu 37% față de 2025, deși sunt relativ aproape de nivelul din 2024. Marinescu subliniază că tendința nu e specifică României. Cumulat, în România, Polonia, Slovacia, Cehia, Bulgaria și statele baltice, fluxurile ISD au fost în 2025 cu 45% mai mici decât în 2022. În Franța, Spania, Italia și Portugalia, scăderea a fost de aproape 70%. „În esență, perspectiva europeană indică probleme structurale“, a spus viceguvernatorul.

Banca centrală se așteaptă să reia reducerea dobânzii spre mijlocul anului viitor

Diagnosticul ajunge până la urmă la politica fiscală. Marinescu a amintit că, în cei 21 de ani de la adoptarea țintirii inflației, România a avut inflația peste țintă în 12 ani. Cehia a avut 5 astfel de ani, Polonia 6, iar Ungaria 10. Vina, spune el, nu poate fi pusă sistematic pe politica monetară. „Indisciplina politicilor fiscal-bugetare, reflectată în deficite publice ample și recurente, poartă o răspundere importantă în legătură cu perpetuarea inflației înalte“, a afirmat Marinescu.

BNR estimează că inflația va urca la 7,4% la finalul acestui an și va coborî la 3,7% la sfârșitul lui 2027. Banca centrală se așteaptă să reia reducerea dobânzii spre mijlocul anului viitor, pe măsură ce inflația reintră convingător pe traiectoria descendentă.

Pentru viceguvernator, testul vine odată cu bugetul pe 2027, care trebuie să respecte „în mod credibil și sustenabil“ calendarul de consolidare fiscală. Altfel, încrederea agențiilor de rating și a investitorilor nu poate fi recâștigată. „Investitorii străini caută […] nu doar o ușă deschisă, ci o gazdă sigură, cu reguli clare, credibile, cu politici coerente și sustenabilitate financiară“, a spus Marinescu.