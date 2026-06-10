Vicepremierul anunțat că va face parte din Guvernul Tomac anunță că nu va face parte din cabinet. Cine îl înlocuiește / Mesaj în sprijinul premierului desemnat

Radu Burnete, despre care presa a relatat că va fi vicepremier pe teme economice, a anunțat miercuri seară că nominalizarea lui este „speculație de presă” și va rămâne consilier prezidențial.

Pe această poziție va fi nominalizat Valeriu Nistor, potrivit surselor HotNews.

„Eugen Tomac este prim-ministrul desemnat de președintele României să formeze un Guvern și să obțină o majoritate parlamentară și am toată convingerea că va reuși să o facă. Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc. Țara noastră are nevoie să fie guvernată cu puteri depline în acești ani atât de dificili”, a scris, miercuri seara, Radu Burnete pe Facebook.

Despre Radu Burnete presa a relatat, inclusiv HotNews, că se va regăsi pe lista de propuneri a cabinetului format de Eugen Tomac, în funcția de vicepremier. Consilierul a anunțat miercuri seară că numele său nu se va regăsi în această listă.

„Restul scenariilor care se vehiculează, inclusiv cele care mă privesc, nu sunt altceva decât speculații de presă. În ultimele săptămâni numele meu a fost vehiculat pentru tot felul de poziții guvernamentale. Este de așteptat. Presa este liberă, iar proximitatea față de Președinte mă face un candidat natural pentru astfel de speculații”, a declarat Burnete.

Astfel, el anunță că va rămâne consilierul președintelui Nicușor Dan: „Rămân în această poziție câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că-l pot sprijin”.

„Sper că partidele vor acționa responsabil”

Burnete mai face apel și la partidele care au făcut parte din executivul lui Ilie Bolojan.

„Mi-aș dori ca partidele fostei coaliții guvernamentale să reflecteze foarte bine la votul pe care-l au de dat săptămâna viitoare în Parlament. Eugen Tomac și-a asumat cu temeritate o misiune foarte complicată și sper că partidele vor acționa responsabil și vor da țării un guvern stabil cel puțin până când vor reuși să coaguleze o nouă formulă politică pro-occidentală, pro-europeană, pro-americană.

De la PNRR la apărarea țării, de la rating-ul de țară la reducerea deficitului și refacerea competitivității, de la cetățenii vulnerabili la cei deznădăjduiți și asaltați cu dezinformări avem prea multe urgențe și probleme ca să rămânem blocați doar în calcule politice, importante și ele”, a mai scris acesta.