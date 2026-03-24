Vicepremierul Tanczos: „O să fim într-o altă situație când pornește Neptun Deep”

În ceea ce priveşte schimbările care trebui să apară în România în politica energetică, după această criză a ţiţeiului pe plan mondial, Tanczos Barna a afirmat, marţi seară, la Digi 24, că România va fi într-o altă situaţie după ce va fi pornit proiectul Neptun Deep.

„E greu să schimbi acum, pentru că electricitatea se produce. Şi avem această discuţie cu minerii pe stradă, unde electricitatea produsă în aceste centrale pe cărbune e atât de scumpă încât debalansează tot mixul energetic şi preţurile autohtone. O să fim într-o altă situaţie în momentul în care porneşte Neptun Deep, în momentul când pornesc marile centrale care sunt în construcţie acum şi se fac investiţii de miliarde de euro acolo. Vom fi într-o situaţie total diferită când reuşim să exportăm cantităţi mari de gaz”, a declarat vicepremierul Tanczos Barna, citat de News.ro.

El a afirmat că România va ajunge cel mai mare producător de gaz din Europa, iar din acel moment lucrurile vor sta altfel.

„O tranziţie la electricitate şi la maşini electrice e o tranziţie scumpă şi durează. A încercat Europa să o facă foarte repede, până în 2035, cu metode greşite şi cu grabă, fără să se ia în considerare suportabilitatea sau nivelul la care este pregătită industria. Nu a luat Europa în considerare China şi importul de maşini fără precedent şi electrice, şi clasice, cu motoare de ardere internă, din China”, a spus Tanczos Barna.

Potrivit acestuia, pierde viteză industria din Germania şi Franţa, iar România este de asemenea afectată, pentru că „suntem furnizori de piese şi de subansamble componente pentru industria auto”.

„Deci lucrurile nu pot fi grăbite, nu s-a pregătit nimeni. Nici China, nici India, nici Pakistanul, nici Japonia, nici America nu erau pregătite pentru crize de genul acesta. Toată lumea este afectată”, a adăugat Tanczos Barna.