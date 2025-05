Victor Ponta acuză că pozele prezentate de Lasconi i-au fost date de firma de promovare a lui Crin Antonescu

Victor Ponta acuză vineri că în spatele pozelor prezentate joi se Elena Lasconi, care pretindea că ar arăta o întâlnire dintre Dan, Victor Ponta și Florian Coldea, stă firma de marketing politic Kensington Communication, angajată de PNL pentru servicii de promovare a lui Crin Antonescu.

Într-o conferință de presă, Ponta a jurat din nou pe Biblie că nu s-a întâlnit cu Nicușor Dan și cu Florian Coldea.

„Vreau să vă spun foarte clar, faimoasele poze prezentate de doamna Lasconi, care a și dispărut de atunci, sunt niște fake-uri, nu m-am întâlnit cu Florian Coldea în ultimii ani”, a transmis Victor Ponta, într-o conferință de presă.

„Faimoasele poze, prezentate de dna Lasconi, care a și dispărut sunt niște fake-uri (…) Bogdan Popescu și Kesington. Ei au dat aceste poze false. Bogdan Popescu de la Kesington. Au folosit-o pe doamna Lasconi, așa cum au folosit-o în campania trecută cu pozele false din campania trecută”, a mai acuzat Ponta, fără a furniza dovezi.

„Cei care au de pierdut sunt Crin Antonescu și doamna Lasconi”, a mai spus Ponta.

De asemenea, Victor Ponta a declarat că a depus online plângerea penală „pentru că astăzi nu lucrează nimeni”.

„Sunt hotărât să mă lupt și să înving acest sistem. Sunt convins ca votanții social democrați vor fi alături de mine (…) Ca să încheiem acest moment absolut penibil, va voi pune la dispoziție și expertize tehnice, atât cât am putut noi, dar cu siguranță DIICOT poate dovedi în cel mai scurt timp. Am depus online plângerea la DIICOT. Am făcut plângere la CNA pentru ca Mihai Gâdea și A3 sunt complici. Ei au avut totul de la Bogdan Popescu, nu mi-au cerut punct de vedere, știau ca sunt falsuri. De asta nu mi-au cerut punct de vedere”, a mai spus Ponta.

HotNews a încercat să contacteze reprezentanți ai echipei de campanie a lui Crin Antonescu și pe Cătălin Dumitru (Kensington), care nu au răspuns până la ora publicării acestui articol.