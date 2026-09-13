Victor Ponta critică absența liderilor României de la BRICS

„În politica externă, România a ajuns să se comporte precum Coreea de Nord. Liderii noștri merg doar la Kiev și la Chișinău”, scrie Victor Ponta, duminică, într-o postare pe Facebook.

Victor Ponta, deputat afiliat grupului parlamentar „Uniți pentru România”, a criticat aspru faptul că oficiali ai României nu au fost prezenți la Summitul BRICS, care a avut loc weekendul acesta în New Delhi, India, și la care au participat inclusiv Vladimir Putin și Xi Jinping.

„Summitul BRICS de la New Delhi există și este foarte important pentru întreaga planetă. Chiar dacă în România ignorăm total evenimentul – din prostie, slugărnicie sau de frica criticilor lui Țoiu și Tolontan – acesta există și fără noi!”, a scris fostul lider PSD, pe Facebook.

„O imbecilitate specifică strict României”

BRICS este o organizație internațională formată în 2009 de marile economii emergente ale lumii, între fondatori fiind China, Rusia, Brazilia și India, care contestă o ordine mondială dominată de Statele Unite şi aliaţii săi occidentali.

„Înțeleg foarte bine și susțin decizia de a nu avea relații cu Rusia și cu Putin, care au invadat o altă țară și sunt în război. Nu înțeleg însă și nu mă voi supune gândirii bolșevice potrivit căreia nu avem voie să mergem la niciun eveniment politic sau sportiv dacă este și Putin acolo. Aceasta este o imbecilitate specifică strict României și gândirii userist-haștagiste!”, a mai scris Ponta.

Deputatul acuză oficialii români că țin România izolată: „Doar România pare să rămână înghețată într-o izolare de tip nord-coreean, în care propaganda oficială și impostorii ajunși în funcții cred că, dacă ei nu vorbesc despre ceea ce se întâmplă în afara țării, pur și simplu nu mai există nimic altceva”, a mai spus fostul premier.

Victor Ponta, în aceeași arenă cu Putin

Victor Ponta la World Nomad Games 2026, capturi YouTube

În urmă cu câteva zile, deputatul a fost prezent recent la un eveniment care l-a adus în aceeași arenă cu președintele rus Vladimir Putin.

Acesta a participat la Bișkek, capitala Kârgâzstanului, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor și a defilat alături de sportivii români.

Jocurile Mondiale ale Nomazilor (World Nomad Games) reprezintă o competiție sportivă internațională, considerată o „Olimpiadă a Asiei Centrale”, dedicată sporturilor etnice și tradițiilor popoarelor migratoare.

Pe lângă Putin, la eveniment au mai fost prezenți preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, preşedintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko și preşedintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev.

Contactat de HotNews, unul dintre coordonatorii sportivilor români a declarat, zilele trecute, că fostul premier nu a făcut parte din delegația oficială a României.

„El a venit singur, la clasa I, cu avionul. Nu ne-a anunţat. Nu a venit ca reprezentant al României, a venit pe cont propriu. Eu cred că are o relaţie personală cu Kârgâzstanul. Nu a stat cu echipa noastră, a stat cu VIP-urile el”, a spus acesta, sub condiția anonimatului.

Victor Ponta a spus, întrebat de HotNews, că a fost invitat de „o parte dintre sportivii români din delegaţia României” şi că nu a ştiut ce şefi de stat sau de guvern vor participa la ceremonie.

„Nu am avut nici acolo, nici în altă parte nicio întâlnire cu oficiali ruşi de la declanşarea invaziei în Ucraina. Nici nu am de ce”, a afirmat Ponta.

El a mai spus că s-a aflat acolo „ca român, admirator şi susţinător al sportivilor români participanţi”.