Victor Ponta relatase din 2021 episodul inundării unor sate românești: „A fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viața”

Fostul premier Victor Ponta a relatat, pentru prima dată, acum patru ani episodul legat de inundarea deliberată a patru localități din România pentru a evita inundarea capitalei Serbiei, Belgrad. În 2021, Ponta a făcut această mărturisire, aproape în aceeași formă ca miercuri, în emisiunea „Interviurile lui Cristoiu” de la AlephTV.

Fostul prim-ministru, pe atunci președinte al Pro România, și-a declarat cu acea ocazie aprecierea față de Aleksandar Vucic, președintele Serbiei.

„Eu cred că Serbia e o ţară foarte prietenă cu România. Sunt şi cetăţean sârb. Legal, pot candida acolo, nu mi-a trecut prin cap. Nu a ştiut nimeni cum a fost chestia asta cu cetăţenia”, a povestit Ponta, citat de Mediafax.

„S-au inundat niște sate în România, dar nu s-a inundat Belgradul”

Actualul candidat la președinție spunea că va fi „mândru toată viața” de modul în care a acționat în circumstanțele care au dus la primirea cetățeniei române.

„A fost un lucru pentru care voi fi mândru toată viaţa. În 2014, dl Vucic a devenit prim-ministru, eu eram deja de doi ani. Şi Serbia a avut cele mai mari inundaţii din istoria lor. Cine merge la Belgrad, acolo e râul Sava, unde Iancu de Hunedoara l-a fugărit pe Mahomed Cuceritorul, şi a fost într-o situaţie absolut critică. Noi i-am ajutat fundamental prin faptul că am deschis barajul de la Porţile de Fier, s-au inundat nişte terenuri, sate în România, dar nu s-a inundat Belgradul”, a relatat Ponta.

Ulterior, el a primit cetățenia sârbă la propunerea lui Vucic, în semn de recunoștință față de decizia luată atunci.

„Eu m-am gândit că după datoria morală pe care o avem la sârbi pentru că am lăsat NATO să-i bombardeze de la Timişoara, ar fi trebuit să-I ajutăm. Şi i-am ajutat. Şi atunci când dl. Vucic a devenit preşedinte a propus Guvernului şi Parlamentului – nu doar eu, au fost mai multe personalităţi – m-a pus pe acea listă, cineva care a făcut ceva bun pentru Serbia”, a mai spus Ponta.

Cum a izbucnit scandalul

Candidatul independent la alegerile prezidențiale, cu sloganul „România pe primul loc”, a spus miercuri, într-un podcast moderat de Robert Turcescu, că are cetățenia sârbă pentru că în 2014 i-a „ajutat cu o chestie extraordinară”. El susține că atunci a dat „ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier”, ca să nu se inunde Belgradul.

Ponta a relatat episodul aproape în același fel în care îl povestise și în urmă cu patru ani.

„Mi-au dat-o pentru că i-am ajutat cu o chestie extraordinară, pe care o să o scriu în cartea mea de memorii. În timpul inundațiilor, am dat eu ordin peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul. S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul”, a spus Victor Ponta.

Întrebat de ce autoritățile din România nu voiau să deschidă valea de la Porțile de Fier, Victor Ponta a spus că „pentru că se inunda partea românească”.

„Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU (n.red.: inspectoratele pentru situații de urgență), am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa”, a detaliat Ponta.

Victor Ponta este convins că atunci a luat decizia corectă, de a salva Belgradul de la inundații. „Băi, e Belgradul! E Belgradul unde Iancu de Hunedoara l-a bătut pe Mahomed Cuceritorul! Cum să zic, da, mă, inundați Belgradul ca să salvăm cetatea lui Dinescu? Crama lui Dinescu… Lasă că s-a refăcut crama, e foarte bună. Cam așa fost”, a explicat candidatul la prezidențiale.

El a spus că după acel episod președintele sârb i-a acordat cetățenia, iar Parlamentul a aprobat decizia: „Mă gândeam că nu mai fac politică. Îmi place Belgradul și-mi place Serbia foarte tare”.