Victor Ponta s-a aflat recent în aceeaşi arenă sportivă cu Vladimir Putin. Ce spune fostul premier

Victor Ponta s-a aflat în aceeași arenă cu Vladimir Putin. Fostul premier, în prezent deputat, a participat, în capitala Kârgâzstanului, la ceremonia de deschidere a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor și a defilat alături de sportivii români. Contactat de HotNews, Ponta a spus că nu a știut ce șefi de stat sau de guvern participă la eveniment.

Ceremonia de deschidere a celei de-a șasea ediții a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor a avut loc în 31 august pe Bishkek Arena, în capitala Kârgâzstanului, și a inclus parada delegațiilor participante.

Din partea României, în sistemul oficial de acreditare al Jocurilor Mondiale ale Nomazilor, organizația care reprezintă țara noastră este „Tatar Democratic Union”, iar coordonator apare Naim Belgin, președintele UDT. Sportivii români au participat la mai multe tipuri de probe: tir cu arcul, jocuri tradiționale de strategie sau discipline ecvestre.

La eveniment a fost prezent și președintele rus Vladimir Putin, alături de mai mulți lideri politici veniți la Bishkek, printre care preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, preşedintele din Belarus, Aleksandr Lukașenko, sau preşedintele Kazahstanului, Kassîm-Jomart Tokaev.

Fostul premier a postat pe Facebook un clip în care apare în timp ce defilează alături de echipa României.

Victor Ponta apare și în imaginile transmise în direct de agenția de presă kirghiză AKIpress, în momentul paradei delegațiilor participante, alături de sportivii români. Momentul este la minutul 34.00 din transmisiunea kîrgîză.

Momentul în care Vladimir Putin se ridică în picioare

În imaginile transmise de agenția de presă din Kârgâstan se poate vedea că după defilarea echipei României următoarea ţară, în ordine alfabetică, este Rusia.

În faţa delegaţiei sportivilor ruşi, Vladimir Putin, aflat într-o tribună de unde urmărea tot spectacolul, se ridică în picioare pentru a saluta.

„A venit pe cont propriu”

Unul dintre coordonatorii sportivilor români a declarat pentru HotNews că fostul premier nu a făcut parte parte din delegația oficială a României.

„El a venit singur, la clasa I, cu avionul. Nu ne-a anunţat. Nu a venit ca reprezentant al României, a venit pe cont propriu. Eu cred că are o relaţie personală cu Kârgâzstanul. Nu a stat cu echipa noastră, a stat cu VIP-urile el”, a spus acesta, sub condiția anonimatului.

Ce spune Victor Ponta

Contactat de HotNews, Victor Ponta a spus că a fost invitat de „o parte dintre sportivii români din delegaţia României” şi că nu a ştiut ce şefi de stat sau de guvern vor participa la ceremonie.

„Nu am avut nici acolo, nici în altă parte nicio întâlnire cu oficiali ruşi de la declanşarea invaziei în Ucraina. Nici nu am de ce”, a afirmat Ponta.

El a mai spus că s-a aflat acolo „ca român, admirator şi susţinător al sportivilor români participanţi”.

România la Jocurile Mondiale ale Nomazilor



Organizatorii spun că la ediția din acest an a Jocurilor Mondiale ale Nomazilor au venit sportivi și reprezentanți din peste 100 de țări. Jocurile reunesc competiții inspirate din sporturile și tradițiile popoarelor nomade, de la tir tradițional cu arcul și probe ecvestre, până la lupte și jocuri tradiționale.

România a avut la ediția din Kârgâzstan cea mai mare delegație trimisă până acum la Jocurile Mondiale ale Nomazilor: 70 de persoane, între care sportivi, antrenori și copii, potrivit unui comunicat al Uniunii Democrate Tătare, publicat de Agerpres. Delegația a fost organizată de Uniunea Democrată Tătară (UDT).



