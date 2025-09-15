Victor Rebengiuc pune capăt unui celebru rol care a făcut săli pline la Teatrul Bulandra: „Adio, André!”

Actorul Victor Rebengiuc a decis să renunțe să-l mai interpreteze pe personajul André din celebrul spectacol „Tatăl”, care s-a jucat timp de câțiva ani pe scena Teatrului „Bulandra” din București.

„Teatrul Bulandra onorează, cu profund respect, dorinţa domnului Rebengiuc de a pune capăt drumului acestui spectacol care a făcut săli pline de la prima reprezentaţie până la cea din urmă, oferindu-ne încă o lecţie de nobleţe, în teatru si în viată, precum şi de respect pentru publicul său”, au scris reprezentanții teatrului, într-un mesaj publicat luni, 15 septembrie, pe pagina de Facebook a instituției de cultură.

„Model pentru generaţii întregi, Victor Rebengiuc continuă să ne inspire, cu arta şi umanitatea sa, cu sensibilitatea, umorul, înţelepciunea, conştiinţa sa lucidă şi onestitatea. Faţă de sine şi faţă de lume”, au precizat aceștia.

„Vă mulţumim domnule Victor Rebengiuc pentru tot ce ne-aţi oferit, vă mulţumim că (ne) sunteţi, iar întâlnirea cu personajul André, în «Tatăl» va rămâne o amintire preţioasă, un reper de lumină şi adevăr, purtat în inimile celor care l-au trăit”, mai scrie în mesajul publicat de Teatrul Bulandra.

Precizările reprezentanților teatrului au venit după ce, la finalul săptămânii trecute, marele actor a postat un scurt mesaj pe pagina lui de Facebook.

„Adio, Andre!”, a scris vineri Victor Rebengiuc.

„Tatăl”, de Florian Zeller, în regia lui Cristi Juncu, a fost tradus în limba română de Carmen Iernilă și a avut premiera în urmă cu aproximativ trei ani.

„Profund emoționant, «Tatăl» este o poveste de familie serioasă și realistă și o privire nesentimentală, intens emoțională asupra lumii prin ochii unui bărbat care se confruntă cu demență, o ilustrare dramatică a pierderilor fizice care apar împreună cu cele mentale. (…) Anne încearcă cât poate să aibă grijă de André, tatăl ei, a cărui memorie nesigură îl face din ce în ce mai vulnerabil. Descurajați de caracterul lui irascibil, îngrijitorii nu-i sunt de nici un ajutor și îl părăsesc unul după altul. Amintirile tatălui se dezintegrează treptat. Totul este încețoșat în jurul lui, un melanj confuz în care se amestecă locurile între ele și cei dragi cu cei străini. În amurgul existenței sale, nedumerirea lui îl strânge din ce în ce mai mult într-o singurătate ireversibilă”, scrie în descrierea spectacolului, pe site-ul Teatrului Bulandra.