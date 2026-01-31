Victorie importantă pentru arădeni la Piteşti / Ce a făcut FC Hermannstadt în deplasarea la Slobozia

Echipa UTA Arad a învins sâmbătă seară, în deplasare, la Mioveni, scor 1-0, formaţia FC Argeş, în etapa a 24-a din SuperLiga de fotbal. Arădenii au urcat pe loc de play-off.

Unicul gol al partidei a fost înscris Marius Coman (67), din centrarea lui Din Alomerovic, relatează News.ro și Agerpres.

Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 52 de ori, de 23 de ori s-au impus piteștenii, de 18 ori au câștigat arădenii, iar alte 11 partide s-au terminat la egalitate. Cu FC Argeș gazdă, bilanțul este de 27 jocuri, 20 victorii aparținând echipei FC Argeș, 3 au fost remize, iar UTA a obținut 4 victorii, potrivit LPF.

FC Argeș venea după două victorii consecutive, fără gol primit.

UTA are patru victorii și un egal în ultimele cinci deplasări.

În tur, scorul a fost egal, 3-3.

Piteştenii sunt acum pe locul 4, rămânând cu 40 de puncte, în timp ce UTA se află pe locul 6, având 38 de puncte.

FC Hermannstadt, victorioasă în deplasare cu Unirea Slobozia

Tot sâmbătă, FC Hermannstadt a învins-o pe Unirea Slobozia cu scorul de 3-2, în deplasare, pe Stadionul 1 Mai din Slobozia, într-un meci din etapa a 24-a a Superligii de fotbal, scrie Agerpres.

Pentru sibieni a fost doar a treia victorie în acest campionat și prima cu antrenorul Dorinel Munteanu pe bancă.

Unirea a deschis scorul prin peruanul Renato Espinosa (12), lansat în careu de Alexandru Albu.

Oaspeții au revenit și au înscris de trei ori în mai puțin de zece minute. Camerunezul Christ Afalna, venit în această iarnă de la Unirea Slobozia, a reușit o dublă (29, 36), primul gol venind după ce Aurelian Chițu a trimis în bară, iar al doilea din pasa lui Chițu. Al treilea gol al oaspeților a fost reușit de Aurelian Chițu (33), după centrarea lui Kevin Ciubotaru.

Unirea a mai înscris o dată după pauză, prin același atacant peruan Renato Espinosa (55), care a trimis în poartă din poziție de ofsaid la pasa lui Guy Dahan. De menționat că meciul nu a beneficiat de arbitraj video.

FC Hermannstadt a încheiat o serie de 13 meciuri fără victorie, dintre care patru au fost egaluri, iar nouă eșecuri.

Ialomițenii au acum trei înfrângeri consecutive în campionat și șapte eșecuri consecutive pe teren propriu.

În tur, Unirea s-a impus cu 2-0.