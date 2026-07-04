VIDEO 37 de turişti polonezi coborâţi de pe munte, în Suceava, după ce au întâlnit o ursoaică cu pui / În Prahova, trei turişti au fost recuperaţi cu un elicopter

Jandarmii din Suceava au intervenit, sâmbătă, pentru a-i coborî de pe munte pe 37 de turişti polonezi care se întâlniseră cu o ursoaică şi cu puiul ei. Pericolul a fost sesizat de către un jardarm aflat în timpul liber care se afla într-o drumeţie şi care i-a anunţat pe colegii săi.

„În cursul zilei de azi, un grup format din 37 de turişti polonezi a fost coborât în siguranţă de jandarmii montani din Vatra Dornei, după ce pe traseul pe care îl parcurgeau, în apropierea Carierei Călimani, din judeţul Suceava, a fost observată o ursoaică însoţită de puiul său”, au transmis într-o postare pe Facebook reprezentanţii Jandarmeriei Suceava, potrivit News.ro.

Ei au precizat că intervenţia a avut loc după ce un jandarm aflat în timpul liber, într-o drumeţie, a observat animalul sălbatic în apropierea traseului. El a văzut în zonă turiştii şi pentru a elimina orice pericol a cerut sprijinul colegilor săi.

„Jandarmii montani au ajuns rapid în zonă şi au însoţit grupul de turişti până la autocar. Turiştii polonezi au declarat că au văzut şi ei ursoaica şi puiul pe traseu, înainte de intervenţia forţelor de ordine”, a precizat sursa citată.

Jandarmii reamintesc turiștilor ca în cazul în care observă un urs să nu se apropie de acesta, să nu încerce să îl fotografieze sau să îl hrănească şi să suna la 112.

Turişti recuperaţi cu elicopterul în Prahova

Trei turişti au fost recuperaţi, sâmbătă seară, de salvamontiştii prahoveni din masivul Bucegi, cu ajutorul unui elicopter, fiind vorba despre două persoane aflate într-o stare avansată de epuizare fizică şi de o turistă rănită la genunchi.

Conform datelor postate pe pagina de Facebook a Salvamont Prahova, un salvator montan a fost inserat pe traseul Jepii Mici pentru recuperarea celor trei.

„Un bărbat de 77 de ani şi o femeie de 49 de ani au fost identificaţi în zona de intrare pe Brâul lui Răducu. Aceştia se aflau într-o stare avansată de epuizare fizică, nemaiputându-se deplasa”, spun salvamontiștii, potrivit Agerpres.

Iar o „turistă de 49 de ani, ce suferise un traumatism la genunchi, a fost găsită de către echipa de patrulare Salvamont, care a evaluat situaţia şi a solicitat suportul aerian. (…) O recuperare terestră ar fi implicat un număr foarte mare de salvatori montani şi riscuri suplimentare induse de întuneric”, menţionează sursa citată.

Și în acest caz, salvamontiştii recomandă turiștilor să aleagă trasee adaptate pregătirii fizice, să verifice prognoza meteo şi să pornească la drum devreme, pentru a evita surprizele neplăcute.