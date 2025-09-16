ULTIMA ORĂ / VIDEO „Al doilea atac kinetic” al armatei americane. Trump publică imagini cu bombardamentul, după o mare desfășurare de avioane invizibile F-35

Avioane Lockheed Martin F35-B ale Marinei SUA se pregătesc să aterizeze pe aeroportul José Aponte de la Torre, fosta bază navală Roosevelt Roads, pe 13 septembrie 2025, în Ceiba, Puerto Rico. Președintele Donald Trump a trimis 10 avioane de vânătoare F-35 în Puerto Rico, ca parte a războiului său împotriva cartelurilor de droguri. FOTO: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP / Profimedia

Președintele american Donald Trump a afirmat luni că armata SUA a efectuat un atac asupra unei nave care se îndrepta spre Statele Unite și care face parte din cadrul cartelului venezuelean al drogurilor, acesta fiind al doilea atac de acest fel din ultimele săptămâni efectuat împotriva unei nave suspectate de transport de droguri, scrie Reuters.

Conform liderului de la Casa Albă, trei bărbați au fost uciși în atac, Trump adăugând că acesta a avut loc în apele internaționale.

„În această dimineață, la ordinul meu, forțele militare americane au efectuat un al doilea atac kinetic împotriva unor carteluri de trafic de droguri și narco-teroriști identificați cu certitudine și extrem de violenți în zona de responsabilitate a SOUTHCOM”, a scris Trump, într-o postare pe rețeaua sa de socializare Truth Social.

„Aceste carteluri de trafic de droguri extrem de violente REPREZINTĂ O AMENINȚARE pentru securitatea națională, politica externă și interesele vitale ale Statelor Unite”, a adăugat Trump.

Postarea acestuia a inclus și o înregistrare video de aproape 30 de secunde, care arată o navă într-un corp de apă explodând și apoi luând foc. Trump nu a furnizat nicio dovadă pentru acuzația lui că nava transporta droguri.

Ministerul venezuelan al comunicațiilor nu a răspuns imediat unei solicitări Reuters de a face precizări pe acest subiect.

Cel mai recent bombardament vine în contextul unei mari desfășurări militare americane în sudul Caraibelor.

Cinci avioane americane F-35 au fost văzute aterizând în Puerto Rico sâmbătă, după ce administrația Trump a ordonat ca zece dintre avioanele sale de vânătoare invizibile („stealth”) să se alăture concentrării militare din regiune.

În regiune se află, de asemenea, cel puțin șapte nave de război americane, împreună cu un submarin cu propulsie nucleară.

Cu câteva ore înainte de postarea lui Trump, președintele venezuelean Nicolas Maduro a afirmat că incidentele recente dintre țara sa și Statele Unite constituie o „agresiune” din partea SUA și că comunicarea între cele două guverne a încetat în mare măsură.

Administrația Trump a furnizat puține informații despre primul atac, din 2 septembrie, în ciuda cererilor din partea legiuitorilor americani ca guvernul să justifice acțiunea. Administrația republicană a afirmat că cei aflați la bord erau membri ai bandei venezuelene Tren de Aragua și a precizat că 11 persoane au fost ucise.

Pentagonul nu a transmis public ce tip de droguri transporta barca în primul atac sau în ce cantitate, și nici măcar ce tip de arme au fost folosite pentru a efectua atacul.

Oficialii americani, care au vorbit sub protecția anonimatului, au declarat pentru Reuters că prima barcă care a fost lovită la începutul acestei luni părea să se întoarcă când a fost lovită, fapt care a ridicat întrebări în rândul unor experți juridici cu privire la legalitatea atacului.

Guvernul venezuelean, care afirmă că a mobilizat zeci de mii de soldați pentru a combate traficul de droguri și a apăra țara, susține că niciuna dintre persoanele ucise nu aparținea grupării Tren de Aragua.

Maduro a afirmat în repetate rânduri că SUA încearcă să-l îndepărteze de la putere.