VIDEO: Antreprenoriat la feminin – Florența Mihăilă, fondatoarea Dorobanți 140: „Antreprenorul muncește mai mult decât angajatul”

În spatele unei afaceri de succes se află, de multe ori, o pasiune care refuză să rămână doar un hobby, curajul de a transforma o idee în realitate și determinarea de a merge mai departe, chiar și atunci când provocările nu lipsesc. 16 ani de antreprenoriat mai târziu, povestea Florenței Mihăilă, fondatoarea Cofetăriei Dorobanți 140, are coregrafia unei construcții care implică muncă, autenticitate și respect pentru calitate. De la prăjiturile făcute acasă, în copilărie, la un business cu trei locații și o echipă de aproximativ 20 de oameni, parcursul său demonstrează că succesul nu se măsoară doar în creștere, ci și în capacitatea de a păstra vii valorile de la care ai pornit.

Există afaceri care pornesc dintr-un plan de business bine pus la punct și altele care se nasc dintr-o emoție, o nostalgie sau din dorința de a face lucrurile mai bine. Pentru Florența Mihăilă, fondatoarea Cofetăriei Dorobanți 140, începutul a venit dintr-un gest simplu: gustul unei prăjituri cu miere care nu se ridica la standardele sale. A fost momentul în care a decis că poate oferi mai mult și că pasiunea pentru deserturile făcute în casă poate deveni o afacere.

De 16 ani, construiește un business în care calitatea ingredientelor, rețetele artizanale și relația cu clienții sunt prioritare. Astăzi, cu trei locații și o echipă de aproximativ 20 de angajați, antreprenoarea continuă să păstreze aceeași filosofie: fiecare produs trebuie să fie făcut cu grijă, ca pentru propria familie.

Curajul de a construi o afacere pornind de la pasiune

Florența are o prezență puternică și frumoasă. Îți amintește cu nostalgie începutul propriei cofetării, într-un spațiu închiriat lângă garsoniera în care locuia pe vremea aceea. Pasiunea pentru prăjituri a început încă din copilărie, când Florența gătea acasă pentru sărbători. Drumul antreprenorial nu a fost lipsit de obstacole. Dezvoltarea businessului a însemnat investiții constante, extinderea echipei, gestionarea costurilor și adaptarea la o piață tot mai competitivă.

Pentru Florența, antreprenoriatul nu înseamnă libertatea de a munci mai puțin, așa cum se crede uneori, ci asumarea unei responsabilități permanente. „Cred că antreprenorul muncește mult mai mult decât angajatul. Chiar dacă angajatul pleacă, tu trebuie să fii acolo”, spune aceasta, subliniind că perseverența și implicarea sunt esențiale pentru a construi o afacere durabilă.

Calitatea, o promisiune care nu se negociază

Costurile materiilor prime cresc, iar presiunea asupra prețurilor este tot mai mare, ceea ce face ca păstrarea standardelor să devină o provocare uriașă. Untul, laptele, frișca naturală, ciocolata și celelalte ingrediente sunt atent alese, iar deserturile sunt pregătite de la zero. Foile sunt întinse ca acasă, cu sucitorul, cremele sunt realizate individual, în fiecare dimineață, iar rețetele păstrează spiritul cofetarului artizan, fără scurtături industriale.

Această atenție la detalii reprezintă una dintre valorile care au susținut businessul în timp. Pentru Florența, produsele trebuie să fie suficient de bune încât să le poată oferi fără rezerve propriului copil. Este un standard personal care a devenit o promisiune făcută fiecărui client.

Un business crește doar ascultându-și clienții

În viziunea Florenței, relația cu publicul nu se încheie în momentul vânzării. Dimpotrivă, feedback-ul clienților este un instrument esențial pentru dezvoltarea afacerii.

Unele dintre cele mai importante schimbări au pornit de la observații simple: o prăjitură prea dulce, un ingredient cu gust necorespunzător sau dorința de a încerca un desert nou. Un exemplu relevant este reducerea cantității de zahăr din rețete cu aproximativ 30%, după ce clienții i-au transmis că și-ar dori produse mai puțin dulci.

Deschiderea către sugestii se îmbină cu personalizarea comenzilor, în special a torturilor pentru evenimente speciale. Pentru Florența, satisfacția clientului înseamnă mai mult decât un produs reușit: înseamnă contribuția la un moment important din viața cuiva.

Provocarea creșterii fără pierderea autenticității

Extinderea unei afaceri presupune investiții, tehnologie, procese mai bine organizate și o echipă puternică. În același timp, creșterea poate pune presiune asupra elementelor care au făcut businessul special de la început.

Pentru cofetăria Dorobanți 140, provocarea este să păstreze echilibrul dintre tradiție și inovație. Într-o piață în care apar constant cofetării și patiserii noi, diferențierea vine atât din produse noi, cât și din păstrarea gustului autentic, familiar, al deserturilor făcute acasă.

Cu 16 ani de experiență, Florența Mihăilă privește extinderea cu încredere, bazându-se pe calitatea produselor și pe o echipă care împărtășește aceeași exigență. Creșterea nu înseamnă, în cazul său, renunțarea la identitatea brandului, ci găsirea unor modalități de a o duce mai departe.

Succesul, dincolo de cifre

Poate cea mai frumoasă parte a antreprenoriatului, spune Florența Mihăilă, este să primească fotografii și mesaje de la clienți după evenimentele pentru care a pregătit deserturi. Bucuria lor îi confirmă că munca sa a contribuit la crearea unor amintiri speciale.

Dincolo de cele trei locații, de echipă și de provocările unei piețe în continuă schimbare, aceasta rămâne recompensa care dă sens efortului depus.

Povestea Florenței vorbește despre antreprenoriatul feminin ca despre un exercițiu de curaj, disciplină și consecvență. Despre capacitatea de a transforma o pasiune într-un business, de a lua decizii dificile și de a crește fără a pierde din vedere principiile de la care ai pornit. Pentru ea, rețeta succesului nu se rezumă la un ingredient secret. Înseamnă muncă susținută, atenție la detalii, curajul de a evolua și, mai ales, respectul de a oferi oamenilor produse în care crezi cu adevărat.

Acest articol face parte din seria susținută de Calea BRD, platforma dedicată antreprenoriatului feminin pentru a inspira, informa și sprijini femeile care își doresc să construiască și să dezvolte propriile afaceri. Prin povești autentice, resurse utile și perspective relevante, Calea BRD aduce în prim-plan provocările, reușitele și oportunitățile din parcursul antreprenorial, contribuind la crearea unui mediu în care ideile femeilor prind contur și se transformă în afaceri sustenabile.

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