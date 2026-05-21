VIDEO. „Ar fi nefiresc ca un fermier și un primar să fie în concurență pe aceleași fonduri”. Un român este negociator-șef pentru fondurile UE 2028-2034 și critică propunerea Comisiei Europene

Europarlamentarul român Siegfried Mureșan (PNL/PPE) este unul dintre cei doi negociatori-șefi ai Parlamentului European pentru bugetul multianual 2028-2034 al Uniunii Europene și acum explică, la podcastul StartupCafe de ce nu este de acord cu proiectul de buget făcut de Comisia Europeană.

Parlamentul European are mai multe critici față de proiectul de buget al UE în forma inițiată de Comisia Europeană în iulie 2025, cea mai mare problemă invocată de europarlamentari fiind unificarea fondurilor din Politica Agricolă Comună a UE cu fondurile din Politica de Coeziune.

„Ar fi nefiresc ca un fermier și un primar să fie în concurență pe aceleași fonduri când, de fapt, nevoile lor sunt diferite. Deci dorim ca Politica Agricolă Comună să continue ca până acum – cu primul pilon, cu subvenția pentru fermieri, și cu al doilea pilon – bani pentru dezvoltare rurală, iar Politica de Coeziune, ca o politică separată” – a explicat acum liberalul Siegfried Mureșan, care, alături de socialista portugheză Carla Tavares, este raportor al Parlamentului European pentru Cadrul financiar multianual 2028-2034, care cuprinde toate fondurile UE din viitoarea perioadă de programare bugetară.

Referitor la criza politică din România, europarlamentarul PNL a lansat critici dure față de PSD, fostul partener de la guvernare. Mureșan susține că cei de la PSD ar fi marginalizați în cadrul familiei lor politice – Partidul Socialiștilor Europeni (PES) și grupul Socialiștilor și Democraților din Parlamentul European (S&D), după ce au depus, alături de AUR, moțiunea de cenzură prin care a fost demis Guvernul Bolojan.

