VIDEO Armata rusă anunță o lovitură cu racheta balistică Iskander-M împotriva unui lansator HIMARS al ucrainenilor

Militarii ruși au distrus un sistem de lansare multiplă de rachete HIMARS în regiunea Sumî a Ucrainei cu un atac cu rachetă balistică Iskander-M, a declarat luni Ministerul rus al Apărării, citat de TASS.

„Militarii unității de recunoaștere a grupului de forțe ‘Sever’ au descoperit locul rachetelor HIMARS ale militanților Forțelor Armate Ucrainene în zona așezării Nagornovka din regiunea Sumî. Drona de recunoaștere a surprins lansarea rachetelor de la lansatorul multiplu de rachete asupra orașului Rîlsk din regiunea Kursk. Imediat după aceasta, un atac cu rachete a fost efectuat asupra lansatorului HIMARS de către un echipaj al sistemului de rachete operațional-tactice Iskander-M”, a susținut Ministerul Apărării de la Moscova.

Acesta a publicat și o înregistrare video cu presupusa lovitură, care deocamdată nu a fost confirmată independent.

The two HIMARS that fired on what appears to be civilian in the Kursk region were tracked and destroyed by an Iskander strike and potentially the first ever HIMARS kill utilizing a Inokhodets (Strike UAV).



This would mark a major breakthrough in the conflict as Russia is now… https://t.co/q0bUxsZoDb pic.twitter.com/7aRiizS4Fb