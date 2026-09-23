VIDEO Armata SUA testează un nou sistem neobișnuit: Un vehicul tactic off-road care își poate lua zborul

Armata americană a început să testeze un nou vehicul tactic care se transformă într-un aparat de zbor și care oferă o rază în aer de aproape 200 de kilometri.

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Corpul 18 Aeropurtat al Armatei americane a făcut recent un test mai puțin obișnuit care ilustrează o posibilă adaptare a tacticilor în teren, mai ales pentru misiunile de incursiuni și exfiltrare rapide.

Militarii americani au testat un buggy zburător numit SkyRunner. Este un vehicul care poate îndeplini un rol tactic, poate să circule cu viteză pe teren accidentat și apoi să decoleze fără pistă, scrie publicația Defence-Blog.com.

Scarlet Dragon 26-3, exercițiul la care a fost testat acest vehicul, s-a desfășurat la Fort Bragg, în statul Carolina de Nord, în 16 septembrie. Militarii americani au verificat capacitatea vehiculului de a trece de la modul de condus la cel de zbor, în condiții dificile de teren, în zona Holland Drop Zone.

Cât de sus și de departe poate zbura SkyRunner

SkyRunner combină șasiul unui buggy de teren cu o aripă de tip parapantă care îi permite vehiculului să circule pe teren accidentat și apoi să decoleze fără pistă. Vehiculul poate transporta două persoane – un pilot și un pasager.

Producătorul spune că vehiculul are nevoie de aproximativ 137 de metri de teren deschis pentru a decola, iar în aer poate urca până la o altitudine maximă de 3.048 de metri, cu o viteză de urcare de 142 de metri pe minut.

Autonomia de zbor este de aproximativ 193 de kilometri, în timp ce pe sol vehiculul poate parcurge până la 386 de kilometri cu un plin de combustibil.

Potrivit SkyRunner, un pilot nou are nevoie de aproximativ 14 ore de instruire de zbor înainte de a putea pilota singur vehiculul.

Odată aflat în aer, comenzile vehiculului nu sunt complexe, susține producătorul: o manetă stânga-dreapta pentru direcție și o pedală de accelerație pentru urcare sau coborâre. Buggy-ul folosește două motoare separate – unul Polaris, pentru deplasarea pe sol, și un motor de aviație Rotax, care acționează elicea montată în spate în timpul zborului.

În ce fel de misiuni poate fi folosit

Prețul de vânzare actual al SkyRunner variază între 140.000 și 150.000 de dolari.

Compania susține că vehiculul are posibile utilizări în misiuni de recunoaștere, reaprovizionare și evacuarea răniților, în zone fără drumuri sau piste de aterizare.

Dincolo de evacuarea sau aprovizionare, un astfel de vehicul poate fi folosit și în misiuni de de infiltrare/exfiltrare rapidă pentru grupuri mici de militari sau forțe speciale aeroportuate care nu pot fi susținute prin căi convenționale.

Alături de SkyRunner, în cadrul Scarlet Dragon 26-3 au fost testate mai multe sisteme fără pilot sau semi-autonome, printre care o dronă „navă-mamă” și roiuri de drone mici lansate dintr-un singur punct.

Armata SUA nu a precizat dacă intenționează să achiziționeze SkyRunner și nici nu a stabilit un termen pentru continuarea testelor. Corpul 18 Aeropurtat a anunțat că va continua evaluarea tehnologiilor testate în cadrul Scarlet Dragon 26-3 în timpul ediției Scarlet Dragon 27-1, programată în aprilie 2027, înaintea unui exercițiu de amploare mai mare, numit Summit Strike. Acesta va avea loc la Fort Drum, New York, în septembrie 2027.



